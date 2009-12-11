Родственники убитого экс-руководителя Азовского морского пароходства пожаловались в Европейский суд по правам человека

Киев. 11 декабря. УНИАН. Сегодня родственники бывшего руководителя Азовского морского пароходства Анатолия Бандуры, который был убит 22 марта 2005 года в селе Быковня под Киевом, направили представление в Европейский суд по правам человека с жалобой на бездеятельность правоохранительных органов Украины в расследовании обстоятельств дела.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН представитель семьи А.Бандуры в Европейском суде по правам человека Иван ЛОЗОВЫЙ.

Он отметил, что Апелляционный суд города Киева 23 июня 2006 года признал виновными в убийстве Виктора КОНДРАТЕНКО и Александра МОРОЗА и приговорил их к 14 годам лишения свободы.

Как сообщил И.ЛОЗОВЫЙ, в решении суда была констатация, что “в декабре 2004 года не установленные следствием лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, из корысти заказали В.КОНДРАТЕНКО убийство бывшего начальника судоходной компании “Азовское морское пароходство” А.Бандуры”.

Он отметил, что 14 ноября 2005 года материалы относительно заказчиков убийства были выделены в отдельное производство, но прошло четыре года, а результатов нет, то есть заказчики не установлены.

По его словам, на сегодняшний день “от следствия поступают только отписки, все утихло”.

И.ЛОЗОВЫЙ не исключает, что такая ситуация может быть связана с тем, что причастные к убийству А.Бандуры – “высокопоставленные должностные лица”.

В пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции, подчеркивается, что “выгодной смерть Анатолия Бандуры могла быть тем людям, которые получили права собственности над имуществом Азовского морского пароходства, а именно - владельцам Торгового флота Донбасса”.

При этом И.ЛОЗОВЫЙ отметил, что в начале расследования эта версия рассматривалась.

По словам И.ЛОЗОВОГО, в представлении в Европейский суд отмечается, что промедление в следствии – “это нарушение Европейской конвенции по правам человека, потому что в ней предусматривается право на жизнь каждого человека, живущего в стране, которая является членом Совета Европы”. Он отметил, что пострадавшие, близкие имеют право на то, чтобы “государство расследовало это убийство эффективно”.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2005 года в селе Быковня под Киевом был убит выстрелом в грудь из огнестрельного оружия народный депутат первого созыва, бывший начальник Азовского морского пароходства (Мариуполь, Донецкая область) А.Бандура.

Апелляционный суд Киева 23 июня 2006 года вынес приговор, которым приговорил В.КОНДРАТЕНКО – организатора убийства – к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Такое же наказание получил непосредственный исполнитель убийства А.МОРОЗ.

По данным пресс-службы прокуратуры города Киева, осужденные – бывшие работники правоохранительных органов: В.КОНДРАТЕНКО – органов безопасности Украины, А.МОРОЗ – налоговой милиции.