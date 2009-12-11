Политологи критически относятся к поступку Луценко на совещании у Президента

Киев. 11 декабря. УНИАН. Ряд политологов критически относятся к поступку министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, покинувшего совещание у Президента Украины в ответ на критику со стороны Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказали председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО, политолог Александр ПАЛИЙ и председатель правления Всеукраинской ассоциации политических наук Валерий БЕБИК.

В частности, по мнению А.ЧЕРНЕНКО, на аргументированные или не аргументированные обвинения Президента Ю.ЛУЦЕНКО не стоило "переходить на личности", а, следовательно, публичный конфликт между обоими политиками не исчерпан, и будет длиться.

"Я бы рекомендовал Юрию Витальевичу взять отпуск не на два дня, как он сказал сегодня, а до конца избирательной кампании, ведь он активно включился в нее и, логично, чтобы занимался ею", - сказал А.ЧЕРНЕНКО. При этом он заметил, что, очевидно, вопрос об отставке Ю.ЛУЦЕНКО встанет на следующей неделе, и будут поддерживать его, в первую очередь, Партия регионов, "Единый Центр", и пропрезидентская часть "НУ-НС".

В свою очередь, В.БЕБИК назвал "безответственным" поступок Ю.ЛУЦЕНКО. "Если бы он был не гражданским министром, а офицером, можно было бы рекомендовать ему "русскую рулетку" (револьвер с одним патроном в барабане - УНИАН)", - сказал он. "Вообще, - продолжил политолог, - это человек, который постоянно занимается политической проституцией, когда ему выгодно... Я удивляюсь, почему Юлия ТИМОШЕНКО не освободит его от должности, потому что он постоянно тянет ее рейтинги вниз... Ей нужно очень серьезно подумать над этим вопросом".

Завершая комментарий коллег на эту тему, А.ПАЛИЙ сказал: "По норме Конституции, правительство должно послушно выслушать Президента. Конечно, Ю.ЛУЦЕНКО, в соответствии с духом Конституции, должен был высидеть на совещании, несмотря на то, что ему там что-то, простите, чесалось... А затем мог устроить дискуссию либо в Кабмине, либо пожаловаться журналистам".

Как сообщал УНИАН, 9 декабря на совещании в Секретариате Президента по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции глава государства В.ЮЩЕНКО обвинил руководителей правоохранительных органов в коррупционной деятельности.

После этих слов министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО встал и спросил, может ли он идти, заметив, что, по его мнению, это несправедливые обвинения. В.ЮЩЕНКО разрешил министру покинуть совещание.

Реагируя на то, что Ю.ЛУЦЕНКО покинул совещание, Президент сказал: «Хочу объяснить, почему министр ушел. Потому что на его месте я бы не приходил, на его месте я бы давно подал в отставку».

Позже Ю.ЛУЦЕНКО на пресс-конференции заявил, что В.ЮЩЕНКО дискредитирует систему органов внутренних дел.

«Я пришел (в Секретариат Президента) доложить о достижениях и неудачах милиции… Но Виктор Андреевич сказал, что нацепили лампасы несчастные генералы… Все вы заодно. Таких оскорблений я не позволяю никому… Поэтому покинул это политическое игрище, которое проводилось для того, чтобы показать, как Виктор Андреевич борется с коррупцией», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.