В первом туре за Януковича готовы проголосовать в два раза больше избирателей, чем за Тимошенко - опрос

Киев. 16 декабря. УНИАН. По состоянию на 13 декабря в первом туре президентских выборов за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА готовы отдать голоса в два раза больше избирателей, чем за лидера БЮТ, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

Такие данные опроса, который проводился компанией Research@Branding Group, обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН ее представитель Евгений КОПАТЬКО.

В частности, по его словам, в первом туре выборов 17 января 2010 года за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 33,3% опрошенных, в то время как за Ю.ТИМОШЕНКО - 16,6%.

Вместе с тем за Сергея ТИГИПКО готовы отдать свои голоса 7,4% респондентов, за Арсения ЯЦЕНЮКА - 6,7%, за Владимира ЛИТВИНА - 4,1%, за Виктора ЮЩЕНКО - 3,8%, за Петра СИМОНЕНКО - 3,4% опрошенных. Все другие претенденты на должность главы государства вместе набирают 3,2%, а против всех кандидатов готовы проголосовать 9%. Еще 3,5% заявили, что не намерены принимать участие в выборах.

В целом, как отметил Е.КОПАТЬКО, в декабре несколько уменьшилось количество людей, которые готовы голосовать на выборах, - до 65,8% против 67% в ноябре. В то же время с 19,7% (в ноябре) до 22% в декабре увеличилось количество людей, которые говорят, что, скорее всего, будут принимать участие в голосовании.

Кроме того, опрос выявил, что если во второй тур попадают В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО, то первый получает 46,7% голосов, а вторая - 30%.

Комментируя результаты опроса, Е.КОПАТЬКО выразил мнение, что, несмотря на результаты опроса, "в этой избирательной кампании, особенно во втором туре, может быть много неожиданностей: в обществе существует большой пессимизм, недоверие к власти, чего не наблюдалось на президентских выборах в 2004 году". В контексте этого Е.КОПАТЬКО отнес к таким возможным неожиданностям кандидатуру С.ТИГИПКО, назвав его "сюрпризом данной избирательной кампании".

Подытоживая, социолог сказал: "Поэтому пока никто себя не может чувствовать "в безопасности" - ни фавориты, ни другие участники кампании".

Опрос проводился с 5 по 13 декабря путем личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке по месту жительства. Были опрошены 3083 человека. Ожидаемая средняя погрешность выборки составляет +/- 1,8%.