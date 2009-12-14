Партия зеленых выступает против принятия законопроекта о строительстве ЦХОЯТ
Киев. 14 декабря. УНИАН. Партия зеленых Украины (ПЗУ) выступает против принятия правительственного законопроекта, которым разрешается строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ПЗУ Татьяна КОНДРАТЮК.
По ее словам, рассмотрение законопроекта №5050 запланировано в Верховной Раде на 17 декабря т.г. В этот же день сторонники партии намерены пикетировать парламент с требованием не допустить принятия законопроекта, который, по их мнению, может привести к непоправимым экологическим последствиям для киевского региона и для страны в целом.
«Мы призываем народных избранников стать на сторону здравого смысла и не голосовать за этот законопроект. Украине достаточно Чернобыльской беды, за которую еще долгое время будут расплачиваться здоровьем наши дети. Можем ли мы позволить себе еще одну такую опасность? В преддверии светлого религиозного праздника, Дня Святого Николая, Партия зеленых Украины призывает парламентариев отказаться от такого страшного подарка украинцам», – сказала Т.КОНДРАТЮК.
При этом глава партии отметила, что, по данным исследований иностранных экспертов, люди, живущие возле ядерных объектов, в два раза чаще болеют на лейкемию и в 1,6 раза чаще страдают от онкологических заболеваний. Источников указанных данных Т.КОНДРАТЮК не уточнила.
«17 декабря народные депутаты скажут свое слово – быть или не быть ядерному могильнику в Украине. Шансы принятия законопроекта за основу, как и нумерация законопроекта, – 50 на 50», – подытожила председатель ПЗУ.
Как сообщал УНИАН, законопроект «О размещении, проектировании и строительстве централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций» был подан Кабинетом Министров Украины и зарегистрирован в Верховной Раде в августе т.г. Согласно законопроекту, ЦХОЯТ планируется разместить на площадке между селами Старая Красница, Свекловица, Чистогаливка и Стечанка (Киевская обл.) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
В феврале т.г. Кабмин одобрил технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиций в строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) для украинских АЭС.
Согласно документу, общая сметная стоимость строительства объекта составит 3 млрд. 675,463 млн. грн., в том числе пускового комплекса – 1 млрд. 266,697 млн. грн.
Предполагается, что емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработанных тепловыделяющих сборок (ТВС), в том числе с реакторов типа ВВЭР-1000 – 12010 штук, ВВЭР-440 – 4519 штук.
Пусковой комплекс хранилища планируется соорудить в течение 36 месяцев (3 года). Его емкость составит 3616 ТВС (ВВЭР-1000 – 2511 штук ВВЭР-440 – 1105 штук).
ТЭО разработано ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» и рекомендовано к одобрению государственным предприятием «Укрдержбудекспертиза» Министерства регионального строительства.
Справка УНИАН. В октябре 2006 года НАЭК «Энергоатом» официально заявил о намерениях строительства хранилища для промежуточного централизованного хранения отработанного ядерного топлива с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Предполагаемая вместимость хранилища – 17 тыс. отработанных тепловыделяющих сборок ядерного топлива (ОТВС) реакторов типа ВВЭР в герметических контейнерах. Годовая производительность объекта составит до 1 тыс. ОТВС. Запланированный срок эксплуатации ЦХОЯТ составляет до 100 лет, в том числе в активный период (накопление и хранение контейнеров с ОТВС) – до 50 лет и столько же в пассивный период (хранение контейнеров с ОТВС). Заказчиком строительства объекта выступит НАЭК «Энергоатом». Корпорация «Нoltec international» (США) в конце декабря 2004 года была признана победителем конкурса по созданию хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с привлечением в проект новейших технологий в сфере хранения ОЯТ. Условиями тендера предусматривалось строительство «под ключ» и ввод в эксплуатацию пускового комплекса хранилища ОЯТ, а также передача соответствующих технологий для последующей перестройки хранилища силами эксплуатирующей организации.
Контракт между компанией НАЭК «Энергоатом» и «Holtec International» предусматривает два этапа. Первая фаза предполагает подготовку ТЭО проекта, его оценку правительством, необходимое согласование в министерствах и ведомствах, обсуждение с общественностью, согласование с местными органами власти, проведение референдума о размещении и утверждение парламентом. Второй этап включает лицензирование, строительство и введение в эксплуатацию хранилища.
Стоимость первой фазы – 250 тыс. долл. Стоимость контракта на создание ХОЯТ – 145 млн. долл.
В марте 2008 года «Энергоатом» и концерн «Holtec International» подписали дополнительное соглашение в рамках контракта на строительство ЦХОЯТ.