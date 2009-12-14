Киев. 14 декабря. УНИАН. Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает, что в Украине не уделяется достаточного внимания борьбе с наркоманией среди молодежи.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Со стороны государства, я считаю, очень плохая реакция”, - сказал С.ТИГИПКО. По его словам, “мы должны учить родителей, мы должны учить учителей, всех тех, кто работает с молодыми людьми”.

Также С.ТИГИПКО отметил необходимость прислушиваться к общественным организациям. “Потому что они могут нам показать, где власть делает ошибки. И такое сотрудничество с общественными организациями, я считаю, это самое главное. Они существуют по всей Украине, в них уже объединяются очень многие родители, они чувствуют ошибки власти”, - сказал кандидат в Президенты.

По его словам, в Украине, по официальным данным, насчитывается 174 тысячи наркозависимых. За пять лет количество больных возросло на 30%, а в сельской местности - на 50%. В Украине остаются самые высокие темпы роста количества наркозависимых. Кроме того, в Украине наркотики стоят дешевле, чем в других странах, отметил С.ТИГИПКО.

“Что касается политики Министерства внутренних дел, я считаю, что есть колоссальная проблема. Мы видим очень много людей, которые... говорят, что наибольшая угроза и помощь в распространении как раз из Министерства внутренних дел и исходит”, - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, для борьбы с этой проблемой необходимы жесткие действия Кабинета министров, МВД и других силовых структур.

“Для партии (партия “Сильная Украина”, которую возглавляет С.ТИГИПКО - УНИАН) это один из основных приоритетов, потому что это касается миллионов людей, миллионов семей. Мы теряем молодое поколение”, - подчеркнул он.