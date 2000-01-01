Политологи не исключают, что фальсификаций на нынешних выборах будет не меньше, чем в 2004 году

Киев. 14 декабря. УНИАН. Политологи не исключают, что фальсификаций на нынешних президентских выборах будет не меньше, чем в 2004 году.

Такое мнение выразили политологи Александр ПАЛИЙ и Валерий БЕБИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, А.ПАЛИЙ отметил, что низкий интеллектуальный уровень избирательной кампании свидетельствует о том, что есть “тенденция к тому, что эти выборы станут повторением 2004 года в смысле фальсификаций”.

Также он считает, что подтверждением такого вывода служит поведение рейтинговых политиков, которые, по его мнению, сегодня не откликаются на запросы общества, чем подрывают свой рейтинг.

Кроме того, по словам А.ПАЛИЯ, кандидаты делают акцент на подкуп избирателей, так, сегодня по стране уже начали ездить автомобили “с черным налом”. А.ПАЛИЙ считает, что этот “нал” предполагается использовать для подкупа членов избирательных участков.

А.ПАЛИЙ обратил внимание и на попытки различных политических сил поставить под свой контроль и Высший административный суд, и милицию, которые будут играть важную роль в ходе избирательной кампании.

“Спланированность фальсификаций обусловлена еще и тем, что летом Партия регионов и БЮТ приняли закон о выборах Президента”, - заметил А.ПАЛИЙ.

Он напомнил, что большинство экспертов критиковало этот законопроект, а также о том, что решением Конституционного Суда признаны неконституционными ряд положений этого закона.

Поэтому А.ПАЛИЙ призвал не голосовать за кандидатов от этих двух политических вил.

В.БЕБИК согласился со своим коллегой. Он считает, в частности, что БЮТ выбрал стратегию выиграть выборы не на участках, а в судах, именно поэтому происходит атака на Высший административный суд.

Кроме того, по его мнению, наблюдаются попытки России, США и Евросоюза повлиять на ход избирательной кампании в интересах тех или иных кандидатов, которые будут неудачными.