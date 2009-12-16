Банки начали выпуск EMV карт Visa с чип-модулем Pectoral®

15 декабря 2009 г. в Киеве ООО «Предприятие «Пластик Карта»совместно с международной платежной системойVisa объявили о начале производства чиповых карт Visa с модулем Pectoral®, а также о начале выпуска этих карт рядом украинских банков.

На сегодняшний день только 14 компаний в мире сертифицированы платежной системой Visa на производство карт с чип-модулем, соответствующим спецификациям Global Platform и имеющим собственное программное обеспечение. Таким образом, «Пластик Карта» стало первым из предприятий стран СНГ, начавшим выпуск данного типа карт.

Чип-модуль Pectoral® реализован на основе технологии JAVA Card с использованием апплета VSDC 2.7.1. Механизм персонализации карты соответствует стандарту Visa Global Platform 2.1.1. v2, который является универсальным для мировой индустрии платежных карт. Более того, он позволяет добавлять и удалять необходимые платежные и неплатежные приложения во время всей «жизни» карты. Если сегодня для внесения каких-либо изменений в программу чипа банку необходимо перевыпустить саму карту (что влечет дополнительные издержки для банка и усилия для потребителя), то с чип-модулем Pectoral® он имеет возможность делать это в режиме он-лайн посредством связи через платежный терминал.

«Начав выпуск карт Visa с чип-модулем Pectoral® в Украине, предприятие «Пластик Карта» обеспечило банки существенными рыночными преимуществами, - отметил Константин Куклев, Генеральный директор ООО «Предприятие «Пластик Карта». – При реализации банками проектов на основе чиповых карт особо важную роль играют такие параметры, как оперативная техническая поддержка и сопровождение проекта, короткие сроки изготовления чиповых карт, гибкость при производстве небольших и массовых тиражей, отсутствие проблем в коммуникациях, а также выгодные цены. Наше предприятие как производитель карт Visa с модулем Pectoral® соответствует всем этим требованиям. Более того, на данной карте возможно использование электронно-цифровой подписи, что открывает банкам дополнительные возможности при разработке и внедрении социальных проектов на основе платежных карт Visa».

Жан-Марк Тонти , генеральный директор Visa по странам Юго-Восточной Европы и СНГ, поздравил Предприятие «Пластик Карта» с достижением и отметил: «Сегодня, когда карты Visa становятся все более привычным финансовым инструментом для оплаты товаров и услуг, особое значение приобретают вопросы безопасности платежей и функциональности карты. Чиповые карты Visa обеспечивают достаточно эффективную защиту от мошенничества. Чип-модуль Pectoral® позволяет банкам сделать «наполнение» карты более разнообразным, интересным и постоянно обновляющимся. Речь здесь идет и о программах лояльности, и о транспортном приложении, топливном приложении, социальных приложениях (таких, как учет льгот, субсидий и т.п.) и многих других. ООО «Предприятие «Пластик Карта», являясь разработчиком и поставщиком технологии в Украине, обеспечивает банкам удобство и эффективность при внедрении новых платежных технологий».

На сегодняшний день такие украинские банки, как: ОАО «Кредипромбанк», ПАО «Банк «Финансы и Кредит», ПАО КБ «Евробанк», ОАО «Пиреус Банк МКБ», уже подписали контракты с предприятием «Пластик Карта» на производство карт Visa с чип-модулем Pectoral®.

Информация о «Предприятии «Пластик Карта»

ООО «Предприятие «Пластик Карта» - крупнейший украинский производитель пластиковых карт, сертифицированный Международными платежными системами Visa International и MasterCard Worldwide.

Производственная мощность предприятия превышает 150 млн. пластиковых карт в год, 250 млн. скретч-карт и 60 млн. чиповых карт.

Сегодня «Пластик Карта» – первое предприятие в Украине, совмещающее возможности производства и персонализации карт международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide.

«Предприятие «Пластик Карта» имеет в своем распоряжении мощный отдел R&D (Research&Development), специалистами которого была создана и успешно внедрена многофункциональная Карточная Операционная Система (COS), на базе которой выпускаются микропроцессорные SIM-карты для операторов мобильной связи, а с 2009 года Предприятие «Пластик Карта» сертифицировало собственное решение VISA EMV карта Pectoral® (www.pectoral.ua).

Постоянными партнерами Предприятия «Пластик Карта» являются более 50-ти украинских банков и 19 зарубежных (из 11-ти стран Европы).

Не останавливаясь на достигнутом, работая на уровне современных международных стандартов и новейших достижений науки, «Пластик Карта» постоянно совершенствует свои технологии, внедряет новейшее оборудование, ищет новые ниши на рынке для применения своего опыта и возможностей.

Информация о Visa

Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.

Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ru