Ни один из кандидатов не будет иметь однозначного электорального преимущества во втором туре выборов, считает эксперт

Киев. 15 декабря. УНИАН. Директор Центра экономических и политических исследований “Украина – 21 век” Юрий ЖИТНЯК считает, что ни один из двух кандидатов, которые выйдут во второй тур выборов Президента Украины, не будут иметь накануне голосования однозначного электорального преимущества.

Об этом эксперт заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты социологического исследования “Рейтинги кандидатов в Президенты Украины и предвыборные настроения электората”, проведенного Центром.

Так, по данным опроса, 48,3% украинцев заявили о намерении принять участие в голосовании.

“Таким образом, с позиции начала декабря можно сказать, что в январе выборы состоятся. Ведь большинство населения Украины имеет желание принять в них участие, несмотря на праздники, которые им будут предшествовать”, - констатировал Ю.ЖИТНЯК.

По личному президентскому рейтингу опрос определил такую действующую пятерку кандидатов. Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ с показателем 29,1% продолжает сохранять первое место. Второй с результатом 23,6% остается премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. Далее следует председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН – 4,9%. За ним на четвертой позиции – 4,8% - оказался лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК. Завершает пятерку лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО – 3,8%.

Остальные претенденты на пост главы государства, по результатам исследования Центра, набрали менее 3% электорального рейтинга, что есть на пределе статистической погрешности.

“Следовательно, лидерами предвыборных гонок являются В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО. Но ни один из кандидатов не получает существенного преимущества, и второй тур выборов неминуем”, - отметил эксперт.

В то же время он отметил, что “сейчас достаточно сложно прогнозировать, кто победит во втором туре, и ни один социологический опрос на сегодняшний день этого не скажет”.

По словам Ю.ЖИТНЯКА, сегодня в экспертной среде сложилось мнение, что результаты второго тура можно оценивать как “50 на 50”.

Исследование проводилось 8-12 декабря 2009 года во всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве. В опросе приняли участие 2025 респондентов по квотной выборке в возрасте старше 18 лет, которые представляют сельское и городское население. Погрешность выборки составляет 3,1%.