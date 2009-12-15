В Киеве Тимошенко и Янукович в президентском рейтинге вместе набирают всего 30% - социсследование

Киев. 15 декабря. УНИАН. В Киеве кандидаты в президенты Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ вместе набирают 30,3% голосов. Ю.ТИМОШЕНКО опережает В.ЯНУКОВИЧА всего на 3%.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН издатель новой столичной газеты «Точка» Ирина АНДРЮЩЕНКО, такие результаты социологического исследования «За кого проголосует Киев?».

В частности, за Ю.ТИМОШЕНКО свои голоса сейчас в столице готовы отдать 16,7% опрошенных, за В.ЯНУКОВИЧА – 13,6%.

Исследование было проведено штатными социологами газеты с 30 ноября по 4 декабря т.г. Путем уличного интервью было заполнено 1 тыс. 38 анкет. Опросом были охвачены все районы Киева. Выборка по полу, возрасту и району пропорциональна данным Госкомстата Украины (на 1 октября. 2009 г.). Погрешность не превышает 3,1%.

И.АНДРЮЩЕНКО отметила в Киеве высокую политическую активность населения, поскольку 96% опрошенных горожан заявили, что собираются идти на выборы.

Кроме того, она подчеркнула, на отсутствии в Киеве явного лидера, каким был Виктор ЮЩЕНКО в 2004 г. Как показало исследование, киевляне предпочитают поддерживать «непроходных» кандидатов: за Сергея ТИГИПКО они отдают сейчас 7% своих голосов; за Виктора ЮЩЕНКО – 5,4%, Олега ТЯГНИБОКА – 5,1%, Арсения ЯЦЕНЮКА – 5,0%, Владимира ЛИТВИНА – 3,9%, Инну БОГОСЛОВСКУЮ и Анатолия ГРИЦЕНКО – по 2,9%. Остальные кандидаты набирают меньший процент. При этом, еще не определились с кандидатом 11,8% респондентов, против всех настроены проголосовать 4,9%, не пойдут на выборы – 4,7%.

И.АНДРЮЩЕНКО также сказала, что вполне допустимо, что по Киеву в двойку лидеров до момента проведения второго тура выборов имеют шансы попасть и С.ТИГИПКО, и В.ЮЩЕНКО, и О.ТЯГНИБОК, и А.ЯЦЕНЮК.

«Любой из них может преодолеть этот барьер (6% - разрыв между двойкой лидеров и группой остальных кандидатов). Есть резерв и среди неопределившихся, и за счет погрешности, которая есть. Т.е. отрыв невелик, лидеры вместе с трудом имеют треть избирателей», - резюмировала И.АНДРЮЩЕНКО.

При этом она также заявила, что на сегодня в столице лидеры не демонстрируют позитивной динамики в росте своих рейтингов. В тоже время кандидаты «второго эшелона» имеют положительную тенденцию в росте количества своих избирателей и особенно это демонстрирует С.ТИГИПКО.

Присутствующий на пресс-конференции политолог Александр ПАЛИЙ высказал мнение, что презентованное социологическое исследование, по его мнению, отображает реальность. Что касается общеукраинских рейтингов кандидатов, он отметил, что двойка лидеров и на этом уровне еще не окончательная: «С так называемого «второго эшелона» кандидатов, если наши избиратели сосредоточатся вокруг какого-то кандидата, то может появится принципиально другая двойка лидеров». Как пример он привел возможность такой консолидации избирателей в западной Украине, где проживает 20% населения Украины и активно ходит на выборы.

«Если они с той же одноголосностью, как Киев проголосовал в 2004 г., поддержат одного кандидата, то этот кандидат автоматически попадает во второй тур», - отметил А.ПАЛИЙ.

Как сообщила И.АНДРЮЩЕНКО, в ходе исследования выяснилось, что в Дарницком, Днепровском и Печерском районах «выигрывает» В.ЯНУКОВИЧ, в Соломенском районе на первом месте С.ТИГИПКО, а в остальных районах – Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Киевская газета "Точка" начала выпускаться в июне этого года. Тираж на сегодня составляет 150 тыс. экземпляров.