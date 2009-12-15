В Киеве презентовано новое научно-популярное исследование Украины “Охота на правду”

Киев. 15 декабря. УНИАН. В Киеве состоялась презентация современного научно-популярного исследования Украины “Охота на правду”.

Как отметила сегодня на пресс-конференции в УНИАН автор издания, кандидат экономических наук Наталия СЕМЕНЧЕНКО, “книга является научно-популярным произведением на экономико-политическую тему”.

Она сообщила, что в книге рассматриваются исторические и политические предпосылки развития Украины, при этом политически незаангажированная информация подается только из проверенных документов, научных работ украинских и зарубежных исследователей, а также из личных интервью с представителями научной элиты Украины.

“В этой книге собрана короткая, но очень содержательная информация об Украине. В то же время, здесь собраны мнения известных ученых и некоторых украинских политиков, характеризующие основные события в жизни украинского народа. А также, что главнее всего, чего нам, гражданам этой страны, ожидать от последующих результатов бесконечных преобразований”, - отметила Н.СЕМЕНЧЕНКО в своем обращении к читателям.

В свою очередь, издатель книги – директор компании издательской книготорговли Игорь СТЕПУРИН выразил уверенность в коммерческом успехе продаж “Охоты на правду” и сообщил о планах также напечатать книгу на украинском языке.

“Сегодня в Украине чувствуется потребность в незаангажированной публицистике, написанной не по заказу”, - заметил он.