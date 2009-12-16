Экс-заместитель председателя СБУ Скипальский предлагает провести конституционное собрание для принятия новой Конституции Украины
Киев. 16 декабря. УНИАН. Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр СКИПАЛЬСКИЙ предлагает провести конституционное собрание для принятия новой Конституции Украины.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Как сказал А.СКИПАЛЬСКИЙ, суверенное конституционное собрание Украины сзывается в соответствии с положением Конституции, которым предусмотрено, что народ является единственным источником власти.
“В правовом поле и от имени всего народа конституционное собрание должно сформулировать и предложить пути решения главной задачи украинцев – сохранение единой украинской нации и единого государства”, – сказал А.СКИПАЛЬСКИЙ.
По его словам, на первом заседании собрания делегаты должны принять декларацию о народном суверенитете и создать конституционную комиссию для подготовки новой Конституции. На втором заседании будет принята новая Конституция, текст которой будет вынесен на всенародный референдум.
Исходя из международной практики конституционализма и учитывая политический кризис в Украине, представители регионов, общественных организаций, традиционных религиозных конфессий, национальных меньшинств и творческих союзов, которые представляют большинство граждан Украины, смогут сформулировать волю народа в отношении исторического выбора пути развития государства.
“Мы призываем все народно-патриотические силы, всех активных граждан, кому не безразлично будущее нашей отчизны, принять участие в организации и проведении суверенного конституционного собрания, чтобы выразить волю народа”, - отметил А.СКИПАЛЬСКИЙ.
Вместе с тем, он предлагает избирателям прийти 17 января 2010 года на участки и сделать следующее: «Получи бюллетень, оторви верхнюю часть и забери с собой. Это гарантия того, что твой голос не используют в фальсификациях.... Оторванная часть бюллетеня – это твой голос за кандидата на конституционное собрание”.