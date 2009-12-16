Киев. 16 декабря. УНИАН. Педагоги призывают политиков не вмешиваться в образовательный процесс и оставить это профессионалам.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН по результатами ІІІ Всеукраинского образовательного форума «Частное образование как весомая составляющая построения гражданского общества в Украине», который состоялся на днях в Киеве.

Председатель Агентства развития образовательной политики Людмила ПАРАЩЕНКО отметила, что сегодня многие политики предлагают те или иные законопроекты, выражая тем самым свои взгляды на развитие образования. “И не всегда эти законопроекты находят понимание среди нас, педагогов, с нами даже не советуются”, - подчеркнула она.

В частности, она раскритиковала идею возвращения к 10-летнему сроку обучения. “Нашим политикам стоило бы быть немного осторожнее с цифрами”, - сказала Л.ПАРАЩЕНКО, выразив непонимание того, что, например, делать с учениками, которые уже проучились девять лет по 12-летней программе.

Президент Ассоциации возрожденных гимназий и лицеев Украины Ярослав ТУРЯНСКИЙ отметил, что педагоги единодушны в том, что украинская школа должна быть европейской, то есть 12-летней. “К большому сожалению, во время президентской кампании досадно слушать кандидатов в президенты Украины, которые, не подумав, профессионально не подготовившись, громко высказывают свое мнение (о возвращении к 10-летнему образованию - УНИАН)... Огромные миллиарды гривен ушли на то, чтобы Украина на протяжении девяти лет поэтапно перешла к новому качеству”, - отметил он.

По мнению Я.ТУРЯНСКОГО сегодня стоило бы сосредоточиться на качестве школьного образования, внедрять профильность образования в старших классах.

“Министерство образования нам до сих пор не сказало, что нас ожидает на 12-й год обучения. Мы предлагаем многопрофильную среднюю-старшую школу, где дети должны еще получать профессию”, - отметил он.

По словам Л.ПАРАЩЕНКО, сегодня предлагается в новых учебных планах для старшей школы оставить 20 обязательных предметов и только два часа - на факультативы. “Это не будет абсолютно способствовать ни профессиональной ориентации наших учеников, ни подготовке к выходу на рынок труда, не будет способствовать и конкурентоспособности”, - подчеркнула она. Поэтому, по ее словам, сегодня намного важнее является содержание обучения и его регламентация.

Педагоги считают, что обязательные предметы должны занимать не 90% времени у школьников, как сегодня, а от 25% до 50%. Остальные должны определяться учителями, родителями, общественностью на местах.

Президент Международного просветительского партнер-клуба Галина САЗОНЕНКО также отметила важность оказания внимания вопросам качества образования. “Сегодня не все “ботаники” являются победителями в жизни, поэтому речь идет о совсем других подходах, профильное образование должно быть, прежде всего, жизненно компетентным”, - отметила она.

Г.САЗОНЕНКО также высказалась за то, чтобы проблемами образования занимались профессионалы. “Те лозунги, которые звучат от претендентов на пост Президента Украины, они говорят об их непрофессиональности (в сфере образования – УНИАН). Мы попросили бы абсолютно всех политиков заниматься политикой, а нам - педагогам позволить заниматься нашей профессиональной деятельностью”, - отметила она.

В свою очередь, председатель Совета директоров общеобразовательных учебных заведений при Кабинете министров Елена ОНАЦ, соглашаясь с вышеупомянутым мнением, отметила, что на форуме педагоги призывали все парламентские фракции принять законы, необходимые для развития образования, в том числе уже зарегистрированный проект о проведении внешнего оценивания.

Также на пресс-конференции говорилось о том, что результатом работы форума станет обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров об особой роли образования в обеспечении национальной безопасности и государственности, о недопущении сокращения финансирования на потребности образования в государственном бюджете 2010 года и бюджетах местных уровней в условиях глобального кризиса, о необходимости соблюдения государством единых стандартов ко всем учебным заведениям, которые соблюдают государственный стандарт и выполняют государственный заказ, независимо от формы собственности. Должна быть проведена кардинальная реформа финансирования образования по принципу «Средства идут за ребенком».

Организаторы форума - Ассоциация частных заведений образования г. Киева совместно с Академией педагогических наук Украины, Институтом педагогики АПН Украины и другими общественными просветительскими организациями - отмечают, что целью мероприятия был поиск ответа на вопрос, как сохранить украинское образование в условиях кризиса и предотвратить уничтожение частных школ в Украине.