Адвокат заявляет о незаконном содержании в СИЗО двух киевских студентов

Киев. 16 декабря. УНИАН. Адвокат Лариса ЖУРАВСКАЯ в очередной раз заявляет о незаконности действий некоторых работников Печерского райотдела милиции и о незаконном содержании в СИЗО двух киевских студентов Артема ВОРОНКОВА и Наталии ДЕНЬЧУК, которых обвиняют в разбойном нападении на гражданина Турции.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Л.ЖУРАВСКАЯ напомнила, студенты обвиняются по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Она отметила, что речь идет об обвинении их в разбойном нападении на гражданина Турции Эрдена АРИКАНА, которое якобы произошло 16 января 2008 года.

Л.ЖУРАВСКАЯ отмечает, что А.ВОРОНКОВ и Н.ДЕНЬЧУК ранее на допросах и сейчас на заседаниях в Печерском суде настаивают на том, что не завладели и не намеревались завладеть имуществом Э.АРИКАНА, а их действия были связаны с неправомерными действиями определенных лиц (группы граждан Турции), которые пыталась в конце 2007 года изнасиловать Н.ДЕНЬЧУК. Среди этих людей, по словам адвоката, был Э.АРИКАН.

Л.ЖУРАВСКАЯ отметила, что “расследование этого дела сопровождалось многочисленными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса Украины”. По ее словам, статья, по которой ее подзащитным выдвигают обвинения, предусматривает от 8 до 15 лет заключения, “а следствие ведется без доказательств, то есть не найдено в квартире обвиняемых вещей, которые, как утверждает потерпевший, были забраны у него из квартиры”. Адвокат отметила, что в такой ситуации нельзя никоим образом говорить о “корыстном преступлении”. Она отметила, что задержанные уже почти два года безосновательно находятся в СИЗО.

"23 мая 2008 года истек срок содержания под стражей А.ВОРОНКОВА и Н.ДЕНЬЧУК, а нового представления в суд о продлении им меры пресечения со стороны следователя не поступало. Более того, 2 ноября этого года Окружной административный суд Киева подтвердил незаконность их содержания под стражей, а также неправомерность действия начальника столичного СИЗО, не отпустившего студентов из-под стражи в день окончания меры пресечения", - сказала Л.ЖУРАВСКАЯ.

В тоже время она указала и на тот факт, что в уголовном деле есть “несогласования, которые свидетельствуют о подделке документов”. В частности, по ее словам, работники Печерского РОВД осуществили “незаконный обыск” в квартире, где проживали А.ВОРОНКОВ и Н.ДЕНЬЧУК. При этом Л.ЖУРАВСКАЯ пояснила, что в деле имеются два разных по содержанию, но датированных одним днем, протокола обыска квартиры. Кроме того, в зале суда понятой не признал свою подпись, которая стоит под этими документами. Удивление у защиты вызывает и заключение судмедэксперта, "сделанное через девять месяцев после якобы преступления на основании ксерокопии карточки фельдшера "скорой помощи", которая, как утверждается потерпевшим, вызывалась к нему в день нападения и т.д.".

Присутствовавшая на пресс-конференции мать А.ВОРОНКОВА в свою очередь высказала убеждение в том, что во время досудебного следствия отсутствовал “надлежащий прокурорский надзор за делом”, что наводит ее на мысль "о личной заинтересованности прокуратуры" в благоприятном исходе дела для Э.АРИКАНА.