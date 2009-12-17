Всеукраинская Лига "Легалайф" призывает толерантно относиться к работникам индустрии секса

Киев. 17 декабря. УНИАН. Благотворительная организация “Всеукраинская Лига “Легалайф” по защите прав лиц, предоставляющих платные сексуальные услуги, призывает толерантно относиться к работникам индустрии секса, Международный день против насилия в отношении которых отмечается сегодня.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель этой организации Ирина МИШИНА.

"Мы призываем общество к уважению человеческого достоинства лиц, вовлеченных в коммерческий секс, недопустимости дискриминации и противодействию насилию в отношении одной из наиболее маргинализированных категорий нашего общества", - сказала И.МИШИНА.

Она сообщила, что, по оценкам экспертов, в Украине сегодня насчитывается от 63 до 93 тыс. работников секса, и практически все они находятся вне закона и регулярно испытывают насилие "как со стороны клиентов, так и (чаще) со стороны правоохранительных органов".

В свою очередь, лидер инициативной группы секс-работников Кировограда Наталия ИСАЕВА выразила возмущение по поводу фактов насилия над женщинами со стороны милиции.

"Просто ужасно, когда твои права нарушают те, кто должен их защищать. Кого же тогда звать на помощь?", - сказала Н.ИСАЕВА.

Ее позицию поддержала руководитель общественного центра для секс-работников г. Киева Елена ЦУКЕРМАН.

"Подавляющее большинство девушек, предоставляющих услуги, не доверяют работникам милиции, которые провоцируют у них страх, поскольку неоднократно испытывали насилие с их стороны. Хотя, начиная с 2006 года, у нас в стране проституция не преступление, а административное правонарушение - такое же, как перейти дорогу в неустановленном месте, или курить там, где не разрешено", - сказала она.

В то же время на вопрос, целесообразно ли в Украине легализовать проституцию, все участницы пресс-конференции высказались отрицательно.

"У нас есть такая уверенность, что сейчас Украина, общество морально не готовы к легализации этого", - сказала И.МИШИНА.

По ее мнению, в случае легализации проституции большая часть людей, занимающихся ею, будут вынуждены "уйти в тень, поскольку не хотят афишировать свою работу". При этом она объяснила, что 80-90% девушек занимаются коммерческим сексом из-за отсутствия других возможностей заработать на жизнь.

И.МИШИНА заверила, что Всеукраинская Лига “Легалайф” приложит все усилия для выявления и предотвращения случаев насилия в отношении секс-работников.

"Мы будем при любой возможности мгновенно и публично реагировать на подобные случаи", - заверила она.