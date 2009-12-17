Российский писатель Стариков презентовал свою книгу «Кризис. Как это делается» на украинском языке

Киев. 17 декабря. УНИАН. Российский писатель Николай СТАРИКОВ сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН презентовал свою книгу «Кризис. Как это делается» на украинском языке.

В ходе пресс-конференции Н.СТАРИКОВ, который является автором семи книг, посвященных тематике мирового кризиса, сообщил, что основным предметом его изучения стала геополитическая катастрофа, которая произошла с Российской империей и Советским Союзом в 20-м веке. Далее, «двигаясь по хронологии истории», он дошел до сегодняшних дней и заинтересовался историей Федеральной резервной системы (ФРС).

«Я изучал организаторов, вдохновителей, спонсоров тех проблем, которые возникли в стране, и те печальные последствия, к которым они привели», - сказал Н.СТАРИКОВ.

Он сообщил, что начало изучения истории ФРС, которая, по сути, должна была выполнять функции вспомогательной организации, а на самом деле стала местом ключевых событий современной политической и экономической истории, вылилось в написание книги «Шерше ля Нефть». Писатель рассказал, что, продолжая тему, погрузился в материал, «и тут американские партнеры организовали «подарок» - они организовали тот кризис, который переживает мировая экономика».

«Так получилось, что начав книгу на какую-то совсем не злободневную тему, даже более историческую книгу, добавив туда более конкретный материал по ситуации в американской экономике, по тем последствиям, к которым привел экономический кризис, я написал книгу, которая вышла в апреле 2009 года», - отметил Н.СТАРИКОВ.

«Я далек от конъюнктуры и вовсе не писал книгу о кризисе с надеждой, что он когда-нибудь случится, и, наоборот, я не сел писать эту книгу, прочитав новости о том, что мировые финансовые рынки каким-то образом залихорадило», - отметил он.

В целом, говоря о книге «Кризис. Как это делается», Н.СТАРИКОВ сказал следующее: «Это некий сплав геополитики, экономики, истории, которым я старался показать простому читателю, может быть не всегда погруженному в эту тему, каким образом сформировался нынешний финансовый порядок в мире».

По словам автора, книга о том, как ФРС, которая является негосударственной организацией, «частной лавочкой», получила функции «по печатанью денег всего человечества», и о том, как эти деньги стали «абсолютно виртуальной, не привязанной ни к чему единицей». В книге также рассказывается, как и почему американский доллар постепенно вытеснил золото как средство резервирования.

«Фактически мы видим, что менее чем за сто лет ФРС и тем банкирам, которые владеют этой организацией, удалось сделать основное, - они смогли вытеснить золото на задворки экономики и все государства мира, все организации и все люди занимаются теперь коллекционированием не золота и собиранием золота, а коллекционированием тех зеленых бумажек, которые они выпускают», - подчеркнул Н.СТАРИКОВ.

По его мнению, утверждение доллара в статусе основной резервной валюты «привело к зависимости всех стран мира от печатной машинки, которая выпускает доллары». При этом те, кто контролирует выпуск долларов, получают безграничные рычаги влияния на все государства мира, на все экономики, и фактически могут, «доставая деньги из воздуха», с легкостью скупать все наиболее ценные активы, которые существуют на планете.

Как сообщил Н.СТАРИКОВ, в книге «Кризис. Как это делается» рассказывается о том, какое отношение ФРС имеет к российской революции, убийству Джона КЕННЕДИ, а также о том, как в 1973 году США фактически признала дефолт экономики, отказавшись от «золотого стандарта».

Писатель подчеркивает, что в своей книге он не делает прогнозы, а «старается объяснить читателю тот инструмент, используя который, человек сам может делать прогнозы на развитие политической ситуации, и они сбываются просто потому, что за последние столетия ничего нового в политике не происходит».

Книга «Кризис. Как это делается», изданная украинским издательством «Самит-книга» совместно с российским издательством «Питер», стала первой книгой Н.СТАРИКОВА, переведенной с русского языка.

«Приятно, что первый перевод меня, как автора, произошел именно на украинский язык», - отметил Н.СТАРИКОВ.