Киев. 17 декабря. УНИАН. Премьер-министр, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО возглавила рейтинг журнала “Фокус” “200 наиболее влиятельных украинцев 2009 года”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила и.о. главного редактора еженедельника “Фокус” Екатерина ГЛАЗКОВА, презентуя уже третий ежегодный рейтинг 200 самых влиятельных людей в Украине.

Вторую позицию в указанном рейтинге занял лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, который поднялся на две ступеньки, по сравнению с прошлогодним местом. На третьем и четвертом местах находятся Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и бизнесмен Ринат АХМЕТОВ соответственно. Замыкает пятерку наиболее влиятельных людей бизнесмен Виктор ПИНЧУК. На шестом месте рейтинга – бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ.

Глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, по сравнению с рейтингом 2008 г., поднялась на 15 ступенек и заняла 7-е место.

Восьмое и девятое места – за спикером Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

В то же время редакция еженедельника отметила наибольший “прорыв” в этом году кандидата на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКО, который, вернувшись в большую политику, поднялся сразу на 45 позиций и закрыл десятку наиболее влиятельных украинцев в 2009 г.

Объясняя эти позиции рейтинга, в частности, Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, Е.ГЛАЗКОВА отметила, что в этом году “Фокус” проводил рейтинг наиболее влиятельных людей столицы и “оказалось, что каждый второй в столичной власти – это родственник или очень близкий к ЧЕРНОВЕЦКОМУ человек, а отсюда и такая высокая позиция в рейтинге”.

По словам Е.ГЛАЗКОВОЙ, главным фактором, который дал возможность В.ЛИТВИНУ быть включенным в первую десятку рейтинга, стало его выдвижение кандидатом в президенты.

В.УЛЬЯНЧЕНКО в ТОР-10 попала благодаря назначению главой Секретариата Президента Украины.

По словам Е.ГЛАЗКОВОЙ, И.КОЛОМОЙСКИЙ усилил свои позиции в этом году в разных сферах, в т.ч. на рынке нефти, приобрел пакет акций телеканала “1+1”, что и дало ему одно из первых мест рейтинга.

В.ПИНЧУК попал в первую пятерку рейтинга потому, что создал официальный медиа-холдинг, в кризисное время имеет достаточно успешный бизнес, занимается благотворительностью и тратит средства на арт-проекты, а также помог освободить из пиратского плена экипаж судна “Фаина”.

Говоря о четвертом месте Р.АХМЕТОВА в рейтинге, Е.ГЛАЗКОВА отметила, что самым главным фактором стало то, что в этом году он открыл современный стадион в Донецке.

В.ЯНУКОВИЧ, по ее словам, проявил в этом году решительность, отказался от коалиции и самостоятельно принимает участие в выборах Президента.

Закрывает рейтинг, то есть занимает 200-е место в рейтинге журнала “Фокус”, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

С полным рейтингом самых влиятельных людей Украины можно ознакомиться в 51-м выпуске журнала, который поступит в продажу завтра, 18 декабря или на сайте издания www.focus.ua.

Как отметила Е.Глазкова, были определены 5 главных критериев, по которым составляется рейтинг. Это близость к принятию государственных решений, родственные узы или наличие выгодных знакомств и масштабы бизнеса. В контексте последних политических событий на место в рейтинге влиял также фактор президентских выборов и роль участников в избирательной кампании.

“Именно поэтому в ТОР-10 рейтинга оказались сразу пять кандидатов в президенты”, - добавила Е.ГЛАЗКОВА.

По ее словам, еще одним важным фактором, который значительно поднял позиции отдельных участников рейтинга, была приближенность их к большим национальным проектам, в частности, подготовке Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Комментируя рейтинг, и.о. главного редактора издания заметила, что наибольшие рывки в повышении своих позиций, кроме С.ТИГИПКО, также сделали председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ, народный депутат, начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ, председатель фонда “АнтиСПИД” Елена ФРАНЧУК, президент НАН Украины Борис ПАТОН и президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС. Наибольшее падение позиций в рейтинге журнала, по словам К.ГЛАЗКОВОЙ, произошло, в частности, у бывшего главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ и бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

Справка УНИАН. “Фокус” выходит тиражом 37 тыс. экземпляров. Среди регулярных эксклюзивных рейтингов журнала: 200 наиболее влиятельных украинцев, 150 самых богатых людей Украины, 100 наиболее влиятельных женщин Украины, лучшие города для жизни в Украине, самые успешные звезды шоу-бизнес.