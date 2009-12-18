30% украинцев готовы поддержать Януковича на выборах Президента – опрос “Нового поколения Украины”

Киев. 18 декабря. УНИАН. 30,2% украинцев готовы поддержать лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента.

Об этом свидетельствуют результаты презентованного в УНИАН социологического исследования, проведенного общественной организацией “Новое поколение Украины”.

Второе место занимает премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, за которую готовы проголосовать 24,3% избирателей.

Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА готовы поддержать 4,9% опрошенных, лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА – 4,5%, председателя Коммунистической партии Петра СИМОНЕНКО – 3,8%, действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО и экс-председателя Национального банка Украины Сергея ТИГИПКО – 3,1%. Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

Против всех готовы проголосовать 11,4% опрошенных, не определились – 13%.

Опрос проводился с 11 по 16 декабря во всех регионах Украины, было опрошено 2100 респондентов, статистическая погрешность выборки составляет 2,4%.