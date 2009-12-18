Киев. 18 декабря. УНИАН. Политолог Вадим КАРАСЕВ считает угрожающей для демократии возможность возвращения Украины к “сильной” президентской власти.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По словам эксперта, учитывая заявления некоторых кандидатов на пост главы государства, после выборов страну может ожидать “откат” к президентской республике.

“Это достаточно тревожно”, – сказал В.КАРАСЕВ.

По его словам, в таких заявлениях и намерениях выражается способ мышления кандидатов в президенты, “что-то неладно в украинской политической ментальности”.

Политолог считает, что таким образом кандидаты существенно упрощают вызовы, стоящие перед Украиной. По словам В.КАРАСЕВА, они считают, что “придут, поставят свою команду, и будут руководить”. “Но так не делается, это сугубо инженерный подход”, – считает В.КАРАСЕВ.

Он отметил, что политический процесс по своей природе значительно сложнее, а “такая политика не имеет будущего”. Политолог добавил, что подобные намерения могут привести к свертыванию демократических свобод, в частности, свободы слова и других.