Представители общественной инициативы “Нарком Евро-012” призывают Суркиса и Михайличенко уйти в отставку

Киев. 18 декабря. УНИАН. Представители общественной инициативы “Нарком Евро-012” призывают президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА и главного тренера национальной сборной Украины Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО уйти в отставку.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель инициативы Евгений ЗОЛОТАРЁВ.

По его словам, в последнее время деятельность Г.СУРКИСА и А.МИХАЙЛИЧЕНКО вызывает неудовлетворение болельщиков и критику в СМИ.

По его словам, “провальные выступления национальной футбольной сборной в отборочных турнирах 2002, 2004, 2008 и 2010 годов при президентстве Г.СУРКИСА в ФФУ не имели для него никаких последствий, хотя он непосредственно несет ответственность за выбор главных тренеров”.

Представители инициативы “Нарком Евро-012” также недовольны тем, что национальной футбольной федерацией руководит человек, “который имеет непосредственное отношение к конкретному футбольному клубу, а поэтому не может быть объективным”.

В частности, они обвиняют Г.СУРКИСА в попустительстве “неудачным экспериментам А.МИХАЙЛИЧЕНКО с составом сборной в интересах игроков “Динамо” (Киев), которые даже не попадали в основной состав своего клуба, что в конечном итоге отразилось на результатах сборной”.

Исходя из этого, представители общественной инициативы призывают Г.СУРКИСА и А.МИХАЙЛИЧЕНКО на протяжении 90 дней - до 18 марта 2010 года - уйти в отставку.

Как сказал Е.ЗОЛОТАРЁВ, в случае игнорирования этих требований они начнут всеукраинскую кампанию сбора подписей за отставку Г.СУРКИСА и А.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Он добавил, что также рассматривается возможность постоянного пикетирования Дома футбола, который является штаб-квартирой ФФУ.