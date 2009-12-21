Янукович является лидером президентских выборов на Донбассе - социсследование

Киев. 21 декабря. УНИАН. Более половины избирателей Донбасса (52,6%), которые намерены принять участие в первом туре президентских выборов, проголосуют за кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ”Электоральная ситуация в Донецкой и Луганской областях в преддверии выборов Президента Украины”, представленного на пресс-конференции в УНИАН директором Агентства моделирования ситуаций Виталием БАЛОЙ.

Также в пятерку лидеров избирательной кампании на Донбассе входят Юлия ТИМОШЕНКО (6,8%), Сергей ТИГИПКО (6%), Петр СИМОНЕНКО (3,3%), Арсений ЯЦЕНЮК (2,4%). Более одного процента голосов также набирает Владимир ЛИТВИН (1,3%), однако этот показатель находится в пределах статистической погрешности, отметил эксперт.

Исследование также показало большое количество неопределившихся избирателей (почти 20%), которое превышает в несколько раз рейтинги всех кандидатов, за исключением лидера избирательной гонки. Таким образом, для кандидатов в Президенты существует значительный потенциал для увеличения их нынешних рейтингов.

Различие между Донецкой и Луганской областями в рейтингах кандидатов проявляется, прежде всего, в отношении поддержки кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО - если в Донецкой области за нее готовы проголосовать 5,2% из тех, кто придет на выборы, то в Луганской области таких почти 10%.

В отношении поддержки других основных кандидатов явных различий между двумя донбасскими областями не выявлено. Среди пяти ведущих кандидатов наблюдается четкое разграничение в поддержке мужчинами и женщинами. В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО, С.ТИГИПКО больше поддерживают женщины, П.СИМОНЕНКО и А.ЯЦЕНЮКА - мужчины.

Исходя из результатов подавляющего большинства социологических исследований, участниками второго тура президентских выборов будут В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО, потому в исследовании респондентам было предложено только этот вариант второго тура выборов.

Таким образом, около 2/3 опрошенных из числа тех, кто намерен проголосовать во втором туре выборов, готовы отдать свой голос за В.ЯНУКОВИЧА. За Ю.ТИМОШЕНКО готовы проголосовать 8,8% участников второго тура голосования. Свыше 11% опрошенных проголосуют против обоих кандидатов. Количество неопределившихся во втором туре остается достаточно большим - 13,6%.

Межобластные различия между Донецкой и Луганской областями относительно результатов второго тура президентских выборов во многом похожи на различия относительно результатов первого тура: наблюдается статистически значимое превышение поддержки Ю.ТИМОШЕНКО в Луганской области (11,6%) по сравнению с Донецкой областью. (7,5%). Вместе с тем увеличивается различие в поддержке В.ЯНУКОВИЧА - в Донецкой области она на 6% больше, чем в Луганской, хотя в первом туре эта разница составляла меньше 2%.

Как отметил В.БАЛА, эксперты Агентства моделирования ситуаций считают, что результаты выборов-2010 в отличие от выборов 2004 года будут решаться в тех регионах, в которых главные оппоненты имеют большинство. При этом он отметил, что на Донбассе проживает около 15% всех избирателей, и потому социологическое исследование проводилось именно в этом регионе.

Исследование было проведено Центром социальных технологий “Социополис” в период с 7 по 20 декабря 2009 года по заказу Агентства моделирования ситуаций. Оно проводилось методом уличного опроса. Объем и погрешность (с вероятностью 0,99) выборки на уровне массива составляет 1621 респондент и 2,5% соответственно.