В ОО “Комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией” обеспокоены фактами свободной продажи алкоголя несовершеннолетним

Киев. 21 декабря. УНИАН. Общественная организация “Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией” отмечает нарушения законодательства Украины о запрещении продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель ОО “Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией” Алексей КОСАРЕВ.

Он проинформировал, что его организация провела рейды по магазинам в ряде городов и выявила, что несовершеннолетним свободно продаются алкогольные напитки и табачные изделия.

“Сегодня каждый несовершеннолетний может свободно приобрести любой алкогольный напиток в магазине”, - сказал он.

А.КОСАРЕВ отметил, что его организация намерена объединиться с другими общественными организациями, которые занимаются такими же проблемами, чтобы совместно бороться с этими явлениями.

А.КОСАРЕВ также планирует внести на рассмотрение парламента законопроект о запрещении работы интернет-клубов после 23.00. “Мы проводим рейды и видим, что взрослые люди практически в это время там не бывают, прежде всего, там проводят время дети от 13 до 16 лет”, - добавил он.

Кроме того, А.КОСАРЕВ напомнил, что в сентябре этого года ОО “Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией” передал в Верховную Раду через народного депутата Павла УНГУРЯНА законопроект о введении комендантского часа и усилении контроля над продажей спиртного несовершеннолетним.

В свою очередь, председатель облорганизации партии «Справедливость», кандидат в мэры Одессы Виталий АЛАЙБОВ заявил, что проблему детского алкоголизма необходимо решать как можно скорее. По его словам, политики не хотят уделять этому вопросу достаточного внимания, поскольку опасаются, что общество их не поддержит.

Заместитель председателя ОО “Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией” Георгий БЛОЩИЦА считает, что в обществе недостаточно внимания уделяется такому явлению, как детский алкоголизм. По его убеждению, усиление контроля над продажей спиртного несовершеннолетним позволит снизить уровень детской преступности и обеспечит надлежащий общественный порядок.

Председатель Гражданского движения “Общее дело” Александр ВОЛОДИЧЕВ отметил, что законопроект № 1171, который приравнивает пиво к спиртным напиткам, уже два года находится на рассмотрении в одном из профильных комитетов парламента. В то же время, по его словам, есть много законов, которые уже сегодня можно применять для решения проблемы. “Цель нашего объединения - пробудить общественность, чтобы вместе встать на защиту здоровья детей”, - сказал он.