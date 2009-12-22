Наибольшую поддержку получил бы Янукович, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье – опрос

Киев. 22 декабря. УНИАН. Наибольшую поддержку получил бы лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра экономических и политических исследований “Киев-XXI век”, которые обнародовал сегодня директор центра Юрий ЖИТНЯК во время пресс-конференции в УНИАН.

В соответствии с данными опроса, за В.ЯНУКОВИЧА готовы отдать свои голоса 29,1% респондентов.

Далее идет премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, за нее готовы проголосовать 24,9%.

Поддержать Владимира ЛИТВИНА готовы 5,7% избирателей, Арсения ЯЦЕНЮКА – 4,2%, Петра СИМОНЕНКО – 4,1%.

За Сергея ТИГИПКО готовы проголосовать 3,8% избирателей, за действующего главу государства Виктора ЮЩЕНКО – 3,1% опрошенных.

Рейтинг других кандидатов в президенты не превышает 1%. Не поддержали бы ни одного кандидата 12,3% респондентов. Не определились 11,4% избирателей.

Социологический опрос проводился с 14 по 18 декабря 2009 года. Всего были опрошены 2045 респондентов. Выборка представляет городское и сельское взрослое население Украины и по структуре отражает жителей по таким основным показателям, как пол, возраст, образование, во всех регионах страны. Расчетная статистическая погрешность выборки составляет 2,8%.