Тимошенко и Янукович будут пытаться воспроизвести ту модель управления государством, которая была при Кучме, - эксперты

Киев. 22 декабря. УНИАН. Эксперты заявляют, что нынешние кандидаты в президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ будут пытаться воспроизвести ту модель управления государством, которая имела место при президенте Леониде КУЧМЕ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) Светлана КОНОНЧУК, представляя оценки экспертов позиций ведущих кандидатов в президенты в ключевых направлениях политической деятельности и выводы о реализации предвыборных обещаний.

По словам эксперта, кандидаты представили 4 схематических предложения о том, какой они видят организацию государственной власти и политической системы, в частности. Так, отметила эксперт, Петр СИМОНЕНКО ратует за возвращение в государство советов – то, что имело место при Советском Союзе, и гарантирует, что если станет президентом, то сложит с себя эти полномочия и упразднит институт президентства, и главной в стране станет Верховная Рада. Сергей ТИГИПКО и Анатолий ГРИЦЕНКО высказываются за построение такой системы власти, в которой президент будет возглавлять правительство, отметила С.КОНОНЧУК.

“Можно сказать, что и ТИМОШЕНКО, и ЯНУКОВИЧ будут стремиться к воссозданию той модели управления, которая имела место при Леониде КУЧМЕ. То есть когда Президент формировал правительство, влиял на его политику и имел право заменить в любой момент это правительство, но не нес совместной с этим правительством политической ответственности”, - сказала далее С.КОНОНЧУК.

Третий подход, который задекларировали кандидаты в президенты, по ее словам, - это совершенствование смешанной системы управления, которая имеет место сейчас. В частности, с такой инициативой вышел Виктор ЮЩЕНКО. И четвертая модель – это парламентская республика, сторонником которой является нынешний председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

“Скорее всего, для ВР, которая будет продолжать работать после выборов, задача политической реформы, задача поиска модели государственной власти для Украины будет также оставаться сложной задачей, какой она было и в доизбирательный период”, - спрогнозировала С.КОНОНЧУК.

Руководитель программ развития гражданского общества Юлия ТИЩЕНКО сообщила, что, по мнению экспертов, преимущественно политические предложения, которые дают кандидаты на выборах 2010 г., лежат в популистской плоскости. По ее словам, по большей части, в программах и выступлениях кандидатов - попытка говорить о том, о чем хочет услышать подавляющее количество украинцев. “Фактически в программах не определяются какие-либо конкретные последствия тех или иных решений ни в сфере противодействия коррупции, ни в социальной политике, ни в развитии гражданского общества. По большей части, это все же риторика”, - сказала Ю.ТИЩЕНКО.

В свою очередь С.КОНОНЧУК также подчеркнула, максимум-задача, которую кандидаты в президенты ставят сейчас перед собой - это сформировать те предложения для разных электоральных групп, которые позволят удержать эти электоральные группы и расширить их.

Эксперты советуют избирателям при избрании кандидата, которого считают достойным стать президентом, обратить внимание не только на то, что он предлагает, но и на то, как он сможет и планирует реализовать озвученные предложения и обещания.

“Хотелось бы призвать наших избирателей максимально рационально оценивать то, что они слышат, потому что время болтовни для Украины закончилось лет 10 назад. И все это время политики во время избирательных кампаний соревнуются в остроумии, испытывают друг на друге навыки своих силовых приемов, рассказывают о разных подробностях жизни друг друга. Но то, чего мы ожидаем от них, и то, ради чего мы еще продолжаем ходить на выборы, – это абсолютно рациональные предложения, абсолютно понятные механизмы развития государства в разных сферах. Время популизма на нашем поколении, я считаю, должно быть завершено”, - отметила С