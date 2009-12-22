В УНИАН презентовали проект стратегии “Модернизация Украины. Определение приоритетов реформ”

Киев. 22 декабря. УНИАН. В информационном агентстве УНИАН презентовали проект стратегии “Модернизация Украины. Определение приоритетов реформ”.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пресс-конференции сообщили, что 14-18 декабря во Львове, Черновцах, Днепропетровске, Суммах, Луцке, Харькове, Одессе и Симферополе состоялось общественное обсуждение проекта в пределах кампании Национальной общественной Сети поддержки реформ.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ отметил, что этот проект является комплексным исследованием, подготовленным авторским коллективом, состоящим из более 35 ведущих независимых украинских экспертов, по инициативе Международного фонда “Возрождение”, организационной поддержки Лаборатории законодательных инициатив и финансового содействия Pact Inc., Программы “Объединяемся ради реформ” (UNITER).

В частности, редакторами проекта стратегии стали председатель Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО, директор Института экономических исследований и политических консультаций И.БУРАКОВСКИЙ, руководитель Института Евро-Атлантичного сотрудничества Александр СУШКО, исполнительный директор МФ “Возрождения” Евгений БИСТРИЦКИЙ, руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ.

Исследование “Модернизация Украины. Определение приоритетов реформ” состоит из четырех структурных блоков: институционная организация государства и территориального самоуправления; модернизация Украины: социально-экономическое измерение; внешняя политика и безопасность государства; фундаментальные ценности демократических изменений.

Эксперты отметили, что по окончании общественного обсуждения представленного проекта он будет предложен на рассмотрение новоизбранному Президенту Украины.