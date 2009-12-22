Интернет партия призывает Тимошенко способствовать снятию с рассмотрения ВР законопроекта о введении налога на Интернет

Киев. 22 декабря. УНИАН. Интернет партия Украины призывает премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО способствовать снятию с рассмотрения Верховной Радой законопроекта о введении налога на Интернет. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил глава партии Дмитрий ГОЛУБОВ.

Он напомнил, что 3 июля народный депутат Сергей ТЕРЕХИН (фракция БЮТ) зарегистрировал в ВР законопроект о введении с 1 января 2010 года 1% пошлины на объем переданной в сети информации. Законопроект предусматривал также введение аналогичной пошлины на услуги кабельного телевидения.

По словам Д.ГОЛУБОВА, Интернет партия Украины собрала около 15 тыс. подписей пользователей сети Интернет против введения данного налога. Видеоролик, призывающий выступить с протестом против этого законопроекта, в Интернете просмотрело 50 тыс. пользователей Украины. Также, сообщил Д.ГОЛУБОВ, группа в социальной сети «ВКонтакте» собрала подписи более 22 тыс. человек, выступающих против принятия данного законопроекта. Кроме того, сегодня активисты партии и ряд общественных организаций пикетировали парламент с требованием не допустить принятия данного законопроекта.

Д.ГОЛУБОВ сообщил, что 18 декабря Ю.ТИМОШЕНКО уже заявила свою негативную позицию по поводу принятия данного законопроекта, и в тот же день другой депутат фракции БЮТ - Антон ЯЦЕНКО - зарегистрировал в ВР проект постановления о снятии с рассмотрения законопроекта С.ТЕРЕХИНА.

«Мы призываем Ю.ТИМОШЕНКО пересмотреть свою позицию в отношении данного законопроекта и способствовать тому, чтобы он не был поддержан депутатами или был поддержан проект постановления о снятии законопректа с рассмотрения ВР», - сказал Д.ГОЛУБОВ.