В 2009 году правительство не провело никаких системных изменений – эксперт

Киев. 22 декабря. УНИАН. В 2009 году правительство не провело никаких системных изменений.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил политолог Александр ПАЛИЙ.

По его словам, единственной своей экономической стратегией правительство определило сотрудничество с Международным валютным фондом.

А.ПАЛИЙ отметил, что в таком случае “правительство следовало бы распустить по домам, сэкономив, таким образом, деньги налогоплательщиков”. После этого, по его словам, можно пригласить несколько профессиональных бухгалтеров, которые бы могли эффективно распределять международную помощь.