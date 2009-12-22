В 2009 году правительство не провело никаких системных изменений – эксперт
16:55, 22 декабря 2009Последние события
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Киев. 22 декабря. УНИАН. В 2009 году правительство не провело никаких системных изменений.
Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил политолог Александр ПАЛИЙ.
По его словам, единственной своей экономической стратегией правительство определило сотрудничество с Международным валютным фондом.
А.ПАЛИЙ отметил, что в таком случае “правительство следовало бы распустить по домам, сэкономив, таким образом, деньги налогоплательщиков”. После этого, по его словам, можно пригласить несколько профессиональных бухгалтеров, которые бы могли эффективно распределять международную помощь.
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