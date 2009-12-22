Продюсер фильма "Помаранчеве небо" намерен судиться с "Украинской кинофундацией" из-за нарушения прав на показ ленты

Киев. 22 декабря. УНИАН. Продюсер художественного фильма "Помаранчеве небо" Ярослав МЕНДУСЬ подал в Подольский районный суд Киева иск к частному предприятию "Украинская кинофундация", учредителем которого является Международный благотворительный фонд "Украина 3000" Екатерины ЮЩЕНКО, в связи с нарушение авторских прав на демонстрацию этой ленты 17-25 ноября в Польше в рамках проекта "Украинское кино в мире".

Об этом продюсер сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Я.МЕНДУСЯ, этот фильм в указанный период демонстрировался в кинотеатрах Кракова, Сопота и Варшавы. При этом сотрудники "Украинской кинофундации" не получали от него разрешения на прокат, а наоборот, по имеющейся у авторов ленты информации, "получили неофициально копии "Помаранчевого неба" и ряда других украинских фильмов и незаконно переправили их через границу".

"Люди, которые стояли за этой аферой, не только нанесли авторам фильма моральный и материальный ущерб, но и нанесли ее всему украинскому кинематографу, дискредитируя его", - отметил Я.МЕНДУСЬ.

Он утверждает, что показ фильма был коммерческим, несмотря на то, что в рамках проекта были заявлены бесплатные киносеансы.

Также Я.МЕНДУСЬ направил К.ЮЩЕНКО письмо-обращение, в котором информирует об этом инциденте и просит принять адекватные меры. При этом в письме он отмечает, что "все средства, полученные в виде компенсации за нанесенные убытки", намерен "вложить в производство нового украинского кинофильма".

В свою очередь, адвокат Ярослав РОМАНЧУК отметил, что при поддержке польского адвоката Лешика ЛЯХОВИЧА направил владельцам кинотеатров в Варшаве, Кракове и Сопоте, в которых демонстрировался фильм, соответствующие запросы об условиях, на которых происходил показ фильма. В зависимости от полученной информации, он и продюсер будут принимать решение о представлении параллельного иска в Польше.

Вместе с тем участники пресс-конференции не уточнили своих исковых требований.

При этом Я.РОМАНЧУК отметил, что украинское законодательство за нарушение авторских прав предусматривает взыскание компенсации до 50 тысяч минимальных зарплат и уголовную ответственность на срок до 6 лет лишения свободы.