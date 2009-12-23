Граждане сдают благотворительные взносы на поиск Лозинского - Союз Спасения Села

Киев. 23 декабря. УНИАН. Союз Спасения Села собирает благотворительные взносы на поиски объявленного в розыск по подозрению в убийстве народного депутата Украины Виктора ЛОЗИНСКОГО.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Союза Александр АНАНЬЕВ.

По его словам, за 2009 г. на счет союза поступило более 37 тыс. грн. благотворительных взносов. С ноября Союз огласил о сборе средств на поиски В.ЛОЗИНСКОГО. А.АНАНЬЕВ отметил, что люди, которые присылают средства, живут не только в селах, но и в городах Украины. Средняя сумма средств, которая поступает, составляет 20-50 грн.

Кроме того, люди обращаются в Союз с просьбой рассказать о ходе поисков В.ЛОЗИНСКОГО. Большинство же обращений касаются бездействия правоохранительных органов, говорит заместитель председателя Союза Сергей ПОДДУБНЫЙ. В Союз также обращаются за помощью по незаконным решениям местных судов.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.