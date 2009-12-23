Руководство БЮТ просило американского судью помиловать Лазаренко - Бродский

Киев. 23 декабря. УНИАН. Кандидат на пост Президента Украины Михаил БРОДСКИЙ заявляет, что руководство БЮТ просило американского судью помиловать или сократить срок заключения экс-премьер министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“22 декабря 2008 года Иван Григорьевич КИРИЛЕНКО, глава фракции БЮТ, личный друг Юлии Владимировны, передал письмо Чарльзу БРАЙЕРУ, который судил Павла Ивановича ЛАЗАРЕНКО (в США - УНИАН), к которому Павел Иванович ЛАЗАРЕНКО обратился с просьбой его амнистировать, или сократить срок со 108 месяцев заключения на меньший”, - сказал М.БРОДСКИЙ, основываясь на результатах журналистского расследования, которое есть у него в распоряжении. (Суд Северного округа Штата Калифорния (судья Чарльз Г. БРАЙЕР) 18 ноября 2009 г. своим решением принял окончательный приговор по делу П.ЛАЗАРЕНКО, определив ему срок пребывания в тюрьме в 97 месяцев - УНИАН).

«Вот почему, будучи одним из лидеров правительственной коалиции в Верховной Раде Украины, я, ваша честь, напоминаю о П.ЛАЗАРЕНКО, о его заслугах перед Украиной и его роли в укреплении ее независимости. Мы все живем под Богом, и никто не застрахован от ошибок, но я убежден, что Украине нужен ЛАЗАРЕНКО, его опыт и навыки, как никогда раньше, в разрешении самых сложных задач в государстве в период кризиса. Я возлагаю надежды на ваше понимание и милосердие», - идет речь в письме, текст которого М.БРОДСКИЙ продемонстрировал сегодня журналистам.

«Суть письма – он просит помиловать Павла Ивановича. 18 ноября суд состоялся и Павлу Ивановичу судья уменьшил срок на 1 год. И это письмо в уголовном деле», - подчеркнул М.БРОДСКИЙ.

По словам М.БРОДСКОГО, письмо И.КИРИЛЕНКО было заверено у нотариуса. Кроме того, М.БРОДСКИЙ сообщил, что 14 ноября 2009 года должна была состояться пресс-конференция журналистов, к которым попало это письмо из уголовного дела, на которой они должны были об этом рассказать. Однако, по словам М.БРОДСКОГО, Ю.ТИМОШЕНКО встретилась с этим журналистами вечером 13 ноября, уговорила не проводить пресс-конференцию и предоставила им другое письмо от И.КИРИЛЕНКО, «заверенное нотариусом ночью в Борисполе».

«Я Иван Григорьевич данным заявлением подтверждаю тот факт, что 22 декабря 2008 года передал письмо в поддержку Павла Ивановича ЛАЗАРЕНКО по его уголовному делу в Соединенных Штатах Америки», - идет речь во втором письме от И.КИРИЛЕНКО.

“Ну и дальше пишет, что он ошибся”, - подчеркнул М.БРОДСКИЙ

“Откуда же Павел Иванович имеет такое магическое влияние на КИРИЛЕНКО и ТИМОШЕНКО, что ТИМОШЕНКО рискует своей политической конъюнктурой. Я никогда не поверю, что КИРИЛЕНКО мог писать такие письма, не согласовывая с Юлией Владимировной”, - сказал М.БРОДСКИЙ.

По его мнению, такое обращение представителей коалиции - позор для Украины. Кроме того, он сообщил, что материалы этого уголовного дела были размещены на сайте американского суда в открытом доступе после вынесения приговора.