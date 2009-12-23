Подавляющее большинство украинцев не верят предвыборным обещаниям ни одного из кандидатов в президенты – опрос

Киев. 23 декабря. УНИАН. Подавляющее большинство украинцев не верят предвыборным обещаниям ни одного из кандидатов в президенты.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по инициативе Всеукраинской общественной организации “Трудовой Фронт”.

По словам исполнительного директора КМИС Наталии ХАРЧЕНКО, исследование показало, что больше всего опрошенных (86%) считают ложью информацию, изложенную в декларациях о доходах кандидатов в президенты. Также 79,5% украинцев выразили мнение, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении. 74% - не верят, что кандидаты будут честно вести свою предвыборную кампанию. А 73% респондентов заявили, что не верят предвыборным обещаниям ни одного из кандидатов в президенты.

“Несмотря на такое негативное отношение к украинскому политикуму, в отношении собственной жизни украинцы настроены намного более оптимистично. Так, 70% респондентов считают, что только они сами способны улучшить собственную жизнь”, - констатировала эксперт.

“Главный кризис современной Украины – не политический, не экономический и, даже, не конституционный. Это все последствия кризиса доверия к политическим деятелям и политическим институтам. А доверие – это социальный капитал, без которого невозможно общественное развитие”, - прокомментировал результаты опроса политический аналитик Владимир ГОРБАЧ.

По его словам, “к сожалению, наши политики, не доверяя друг другу, заражают недоверием целое общество, вынуждают нас не доверять как их словам и делам, так и самой политике, как сфере деятельности”.

“Последний бастион веры украинцев - это вера в свои собственные силы, возможность что-то изменить. Самодостаточные граждане должны объединяться в социальные сети, создавать связи, основанные на доверии и влиять через них на государство. И не просить чего-то от государства, а с полным правом требовать. Только так может развиваться живая ткань гражданского общества”, - убежден эксперт.

Председатель всеукраинской общественной организации “Трудовой Фронт” Сергей КОНОНОВ отметил, что такие результаты социологического исследования, в первую очередь, характеризуют низкую эффективность деятельности украинских политиков на протяжении всех лет независимости Украины.

“Ни в государственном управлении, ни в экономике, ни в социальной или культурной сферах – нигде за 18 лет им не удалось достичь весомых побед и достижений. На протяжении лет политикум не меняется. Время от времени одни и те же политиканы меняются должностями и портфелями, продолжая руководить страной”, - отметил он.

С.КОНОНОВ подчеркнул, что “люди утратили всякое доверие к политикам, вместо этого заявляют об уверенности в собственных силах”. “Но политические силы никак не считаются с этим, продолжая бездумную и бессодержательную предвыборную кампанию”, - отметил он.

Также С.КОНОНОВ сообщил, что для решения этой проблемы на государственном уровне возглавляемая им общественная организация провела во многих регионах Украины акцию “Не верим!”.

“Наша основная цель - дать реальную возможность действовать тем, кто хочет изменить ситуацию в государстве. Украинцы должны осознать свою силу. Обычные люди, которые зарабатывают своими руками и умом, должны влиять на принятие важнейших для страны решений”, – заявил С.КОНОНОВ.

Исследование проводилось 14-21 декабря 2009 года. Методом телефонного интервью было опрошено 405 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 27 селах и 42 городах и поселках городского типа всех областей и Крыма, а также в Киеве (всего 69 населенных пунктов), по случайной выборке телефонных номеров, отобранных из перечня телефонов. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 5%.