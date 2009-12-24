Корпорация «Эталон» планирует в 2010 году увеличить производство автобусов на 33% – до 800 штук

Киев. 24 декабря. УНИАН. ЗАО «Бориспольский автозавод» и ЗАО «Черниговский автозавод», входящие в корпорацию «Эталон», планируют в 2010 году увеличить производство автобусов на 33% по сравнению с 2009 годом – до 800 штук.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент корпорации «Эталон» Владимир БУТКО.

«В 2010 году планируем произвести 800 автобусов – это пессимистический прогноз, а оптимистический прогноз – 1200 штук», – сказал он.

При этом В.БУТКО отметил, что около половины производимых автобусов будут экспортированы. «Мы максимально оптимизировали наши затраты. Рынок сбыта планируем расширять за счет экспорта», – добавил В.БУТКО.

В свою очередь, директор ООО «Торговый дом «Эталон-Авто» Александр МАЙСЮК отметил, что по итогам 2009 года корпорация «Эталон» сократила продажи автобусов в 4 раза по сравнению с 2008 годом – до 600 штук. «Но мы сохранили лидирующее положение на рынке», – добавил он.

Также В.БУТКО сообщил, что корпорация «Эталон» завершила разработку двух новых моделей автобусов: городского автобуса А08110 и автобуса А079.45, приспособленного для перевозки пассажиров с ограниченными двигательными возможностями.

Автобус А08110 «Волошка» имеет габаритную длину 7,7 м и вмещает до 54 пассажиров (в т.ч. 14 мест для сидения). Автобус создан на базе шасси производства компании Ashok Leyland (Индия), двигатель отвечает экологическим требованиям Евро-3.

Автобус А079.45 приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными двигательными возможностями и оборудован подъемной площадкой.

По словам В.БУТКО, новые модели автобусов могут быть применены для организации транспортного обслуживания участников и гостей Евро-2012 в Украине.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» (Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

ЗАО «Бориспольский автозавод» – одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года. Бориспольский автозавод принимает активное участие в реализации государственной программы «Школьный автобус». На заводе освоено производство двух моделей школьных автобусов.