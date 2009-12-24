Украинцы считают Януковича и Ющенко политиками, наиболее причастными к коррупционным действиям - опрос

Киев. 24 декабря УНИАН. Украинцы считают лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО политиками, которые наиболее причастны к коррупционным действиям.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые презентовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Общественной организации “Новое поколение Украины” Тамара ТУДВАСЕВА.

Так, 28,9% респондентов считает В.ЯНУКОВИЧА политиком, наиболее причастным к коррупционным действиям, на втором месте - В.ЮЩЕНКО (23,6% опрошенных), далее идут Михаил БРОДСКИЙ (16,5%), Владимир ЛИТВИН (11,3%), Арсений ЯЦЕНЮК (9,4%), Юлия ТИМОШЕНКО (7,1%). Тяжело ответить 3,2% опрошенным.

В то же время, если бы выборы Президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то В.ЯНУКОВИЧ получил бы 27,4% голосов избирателей, Ю.ТИМОШЕНКО – 23,1%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 0,1%, Юрий КОСТЕНКО – 0,1%, В.ЛИТВИН – 3,1%, Александр МОРОЗ – 0,5%, Петр СИМОНЕНКО – 4%, Людмила СУПУН - 1,7%, Сергей ТИГИПКО - 3,1%, Олег ТЯГНИБОК - 0,5%, В.ЮЩЕНКО - 3,2%, А.ЯЦЕНЮК - 5,6%, проголосовали бы против всех – 11,7%, тяжело ответить – 15,9%, остальные кандидаты в Президенты не получили ни одного голоса от респондентов.

В голосовании однозначно приняли бы участие 53,1% опрошенных, скорее да - 20,2%, скорее нет - 12,4, однозначно нет - 9,7%, тяжело ответить - 4,6 %.

Кроме того, по результатам опроса, однозначно одобряют деятельность Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра 27,1% респондентов, скорее одобряют – 35,2%, скорее не одобряют – 11,1%, однозначно не одобряют – 9,4%, не определились - 17,2%.

Деятельность В.ЯНУКОВИЧА как лидера оппозиции одобряют 10,6%, скорее одобряют - 13,2%, скорее не одобряют - 18,6%, однозначно не одобряют - 36,1%, не определились - 21,5% респондентов.

На вопрос “Достойна ли Украина иметь Президентом человека, имеющего судимости за уголовные действия”, 3,1% опрошенных ответили утвердительно, 90,4% - нет, 6,5 – не смогли сказать.

Опрос был проведен Общественной организацией “Новое поколение Украины” с 16 по 22 декабря во всех регионах Украины, были опрошены 2055 респондентов, статистическая погрешность выборки составляет 2,4%.