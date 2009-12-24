МБФ «Ликар.инфонд» совместно с «УкрСиббанком» начали строительство игровых площадок в восьми детдомах Украины

Киев. 24 декабря. УНИАН. Благотворительный фонд «Ликар.инфонд» совместно с «УкрСиббанком» начали строительство игровых и спортивных площадок в восьми детских домах Украины.

Об этом представители этих организаций сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Президент МБФ «Ликар.инфонд» Елена КОСТЮКОВА рассказала, что в этом году стартовала благотворительная инициатива фонда «Разумная благотворительность», целью которой является привлечь средства к строительству уличных игровых площадок в региональных детских домах Украины. Она отметила, что фонд намерен отработать механизм привлечения спонсорских средств путем перераспределения корпоративных праздничных бюджетов бизнеса на решение острых социальных вопросов в период экономической нестабильности.

«Это повышает уровень социальной ответственности корпоративного сектора. Часто бизнес готов выделять средства на закупку сладких подарков и канцелярии под новогоднюю елку. Однако это разовые траты, на самом деле не позволяющие говорить о позиции бизнеса как социально ответственного, с системным, разумным подходом к решению задач», – сказала Е.КОСТЮКОВА.

В свою очередь исполнительный директор фонда Лариса СЛЮНЧЕНКО отметила, что «УкрСиббанк» стал пионером этой инициативы и эту весну более 600 детей, которые воспитываются в детских домах и интернатах, встретят с таким подарком и смогут проводить активный уличный досуг».

Она призвала украинский бизнес присоединяться к такой инициативе в дальнейшем.