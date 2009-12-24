Депутат Броварского горсовета Ратников обвиняет руководство города в препятствии распространению его книги

Киев. 24 декабря. УНИАН. Депутат городского совета Броваров Дмитрий РАТНИКОВ обвиняет руководство города в препятствии распространению его книги.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Д.РАТНИКОВ рассказал, что, как коренной броварчанин, всегда интересовался историей родного города, собирал соответствующие материалы и, в конечном итоге, написал собственную книгу на эту тему. По его словам, в книге под названием “Мой город – мой дом” речь идет об истории Броваров со времени основания до сегодняшних дней. Д.РАТНИКОВ отметил, что единственная цель появления этого издания - вызвать патриотические чувства жителей города, вызвать чувство любви к родному краю. Депутат подчеркнул, что эта книга абсолютно не является политическим изданием, она носит исключительно краеведческий характер.

Однако, как он рассказал, после появления книги он встретил значительное сопротивление в процессе ее распространения. В частности, после предварительного согласия через несколько дней все рекламные агентства города отказали ему в распространении рекламы издания на своих биллбордах. По словам Д.РАТНИКОВА, рекламисты рассказали, что руководство города, мэр и его окружение, неофициально запретило им это делать, угрожая санкциями. Так же Д.РАТНИКОВ обвиняет руководителей Броваров в запрещении продажи книги через розничную торговую сеть и в приказе муниципальным библиотекам не принимать книгу в библиотечные фонды. Он добавил, что на прошлой неделе была сорвана презентация книги, которая должна была состояться в бывшем доме культуры.

Д.РАТНИКОВ связывает эти действия с приближением мэрской избирательной кампании и попыткой тех, кто в настоящее время при власти, “информационно ликвидировать” всех потенциальных конкурентов еще задолго до официального начала кампании.

*** Д.РАТНИКОВ в 2002 году был избран депутатом Броварского горсовета, в 2005 году учредил благотворительный фонд “Мой город – мой дом”. В 2006 году во второй раз избран депутатом горсовета, внефракционный. На последних выборах баллотировался на должность городского головы Броваров. Д.РАТНИКОВ - член политсовета Европейской партии Украины, председатель Киевской областной организации.