ВОО “Координационный совет Украины” выдвигает ряд требований к будущему Президенту

Киев. 25 декабря. УНИАН. Всеукраинская общественная организация “Координационный совет Украины” выдвигает требования к будущему Президенту, которые он должен выполнить после избрания на эту должность.

Об этом члены ВОО “Координационный совет Украины” сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“В период предвыборной кампании кандидаты всем гражданам Украины обещают, что улучшат их жизнь, но если заглянуть в историю, почти все обещания, которые звучат от наших политиков с экранов телевизоров, после прихода к власти не выполняются”, - отметил председатель правления ВОО “Координационный совет Украины” Александр ВАЩЕНКО.

Он сообщил, что организация выдвигает такие требования к будущему Президенту, как: законодательно обязать кандидатов выполнять свои обещания, снять неприкосновенность с депутатов, увеличить заработную плату бюджетным работникам, ввести суд присяжных, увеличить количество бюджетных мест в государственных учебных заведениях до 75%, ввести ипотечные кредиты для молодых семей до 4% годовых не меньше чем на 10 лет.

Как отметил заместитель председателя местной ячейки ВОО “Координационный совет Украины” в Черниговской области Евгений СКРИПКО, организация также требует от будущего Президента ввести выплаты при рождении: первого ребенка 25 тыс. грн., второго - 50 тыс. грн., третьего и каждого следующего - по 100 тыс. грн., ввести кредитование бизнеса на долгосрочной основе, уменьшить налоговую нагрузку для бизнеса, создать систему обязательного медицинского страхования, отменить срочный призыв, перейти на контрактную форму службы в армии, установить пенсии не меньше 60% средней заработной платы. При этом пенсия должна откладываться на личный счет человека на протяжении всей жизни, а неиспользованные пенсионные деньги должны наследоваться.

В свою очередь, предприниматель, член ВОО “Координационный совет Украины” Валентин КОРОЛЕНКО отметил, что организация призывает граждан присоединиться к их инициативе и выдвигать свои требования будущему Президенту. Он считает, что таких требований может быть около 30.

Заместитель председателя правления ВОО “Координационный совет Украины” по правовым вопросам Руслан ТЕРНОВЫЙ считает, что механизм контроля над выполнением требований должен быть закреплен законодательно с четкими санкциями за невыполнение данных в ходе избирательной кампании обещаний. “В Украине на государственном уровне должен быть создан орган, который будет непосредственно взаимодействовать с населением. Этот орган должен отслеживать все обещания, данные кандидатом в своей предвыборной программе”, - сказал он.

Члены ВОО “Координационный совет Украины” также сообщили, что 26 декабря в 11.00 состоится автопробег под лозунгом “Нет – пустым обещаниям”.