Социальная сеть Twitter проведет первую в Украине twitter-трансляцию выборов Президента под названием «Еlect UA»

Киев. 25 декабря. УНИАН. Социальная сеть Twitter во время президентских выборов проведет первую в Украине Twitter-трансляцию выборов под названием «Еlect UA».

По это шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Трансляция будет проходить в рамках проекта «Новые медиа и выборы в регионах: всеукраинская Twitter-трансляция финальной стадии президентских выборов в регионах Украины». Проект реализует Международная общественная организация «Интерньюз-Украина» при поддержке Internews-Network.

Координаторы проекта сообщили, что трансляция будет проходить с 7 по 18 января 2010 года из основных целевых регионов: Одесской, Запорожской, Луганской, Тернопольской и Житомирской областей. Инициаторы проекта пытались отбирать регионы, которые не очень активно представлены в общенациональном медиапространстве, и охватить все части страны. Также во время реализации проекта к нему приобщились представители Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областей и Крыма.

«Мы создали сеть твиттер-репортеров, к которой сейчас принадлежит 63 участника. На конкурсной основе мы отбирали журналистов, представителей общественных организаций и медиа-активистов. Отобранные участники прошли однодневный тренинг по основам пользования Twitter. Мы проехали более 4 тысяч километров с обучением в 5 ключевых областях. Но особенность проекта в том, что к нему может приобщиться каждый, кто умеет пользоваться Твиттером. И мы приглашаем всех стать участниками нашего эксперимента», - сказал руководитель департамента новых медиа МОО «Интерньюз-Украина» Виталий МОРОЗ.

Главный продукт проекта – это сайт www.electua.org, на котором будут аккумулироваться все сообщения репортеров. Кроме того, проект разработал специальные тэги для каждой области. Благодаря им можно видеть, из какого региона ведется репортаж. Трансляция будет вестись с мест событий преимущественно с помощью мобильных телефонов. Участник проекта набирает sms и отсылает его на специальный номер.

«Мы надеемся, что журналисты и наблюдатели за выборами смогут получить на ресурсе проекта самую оперативную информацию о ходе выборов в регионах. Эта информация может стать основой для будущих развернутых журналистских материалов. Для получения более детальной информации о ходе событий на местах пользователи сайта могут оперативно связаться с нашими участниками по телефону. Также из твитов наших участников, как из малых пазликов, можно составить картину выборов в Украине», - рассказал программный директор МОО «Интерньюз-Украина» Андрей КУЛАКОВ.

Справка УНИАН. Twitter - это сервис микроблогинга, смесь блога, месенджера и смс.