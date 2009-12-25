КИУ считает наибольшей угрозой проведению демократических выборов отсутствие их финансирования

Киев. 25 декабря. УНИАН. Наибольшей угрозой проведению в Украине демократических выборов Президента на сегодняшний день является отсутствие их финансирования в 2009 году и отсутствие принятого бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО, представив итоги мониторинга предвыборной ситуации в течение 1-25 декабря 2009 года.

По его словам, поскольку бюджета на 2010 год нет, то в результате не предусмотрено и финансирование на выборы. Он отметил, что выделение средств вне рамок бюджета “является полулегитимным и ставит под угрозу избирательный процесс”, поскольку возникает возможность “его обжалования или срыва”.

Председатель правления Комитета избирателей отметил, что кто-то из кандидатов, “кому не понравились результаты первого тура и, фактически имея определенные административные рычаги на ЦИК, могут просто остановить избирательный процесс” путем, например, отказа комбинату печатать бюллетени из-за долгов. “Это мина, которая может взорваться в любой момент, а наиболее вероятно - между первым и вторым туром, если не будет соответствующего решения о финансировании выборов”, - считает он.

В то же время он отметил, что в случае, если выборы будут сорваны из-за отсутствия финансирования, то основные политические силы в Украине “могут поставить крест на своей политической карьере”.

Также А.ЧЕРНЕНКО сказал, что в декабре Центральная избирательная комиссия приняла “ряд противоречивых и некорректных решений”, часть из которых была отменена в судебном порядке. По его словам, в отдельных случаях “ЦИК превысила свои полномочия, а кое-где действовала предвзято в отношении кандидатов на пост Президента Украины”. Председатель правления КИУ отметил, что, в частности, речь идет, о решениях ЦИК, которая сама заменила представителей одного кандидата на представителей другого в избирательных комиссиях. По его словам, также является странным вчерашнее решение ЦИК, которым предупреждена кандидат в Президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО, хотя “мотивов и доказательной базы было явно недостаточно” для его принятия. Он отметил, что с приближением дня выборов Президента Украины “все больше проявляется заполитизированность ЦИК, все больше она принимает непонятных решений”. По его словам, возникают сомнения, что “ЦИК сможет беспристрастно, профессионально и объективно подойти к тем проблемам, которые возникнут”.

Кроме того, А.ЧЕРНЕНКО сообщил, что в декабре возникли проблемы с формированием участковых избирательных комиссий, поскольку кандидаты безответственно отнеслись к представлению своих представителей в УИК. По его словам, бывали случаи, когда людей включали в комиссии без их согласия, поэтому достаточно распространенно явление отказов в работе комиссий. Руководитель КИУ сообщил, что разные штабы “платят своим представителям в УИК от 500 до 1000 гривен за месяц работы, включая голосование 17 января”. По его словам, штабы Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА “в большинстве областей уже выплатили аванс, потому что люди отказывались работать в комиссиях, но эти суммы меньше, чем были на прошлых выборах, поэтому квалифицированные кадры не хотят идти работать в комиссии”.

Он отметил, что в отдельных случаях поступала неофициальная информация об отказах работать в руководстве ОИК из-за подкупа со стороны штабов других кандидатов, а также многие члены ОИК обещают отказаться от выполнения своей работы, если избирательных процесс не будет профинансирован в ближайшее время.

А.ЧЕРНЕНКО сообщил, что больше всего в участковых избирательных комиссиях на 85-100% представлены кандидаты Виктор ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ, Ю.ТИМОШЕНКО, Сергей ТИГИПКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Владимир ЛИТВИН, Людмила СУПРУН, Михаил БРОДСКИЙ, Сергей РАТУШНЯК, Василий ПРОТЫВСИХ. В то же время меньше всех представлены Александр ПАБАТ и Олег РЯБОКОНЬ.

По словам руководителя КИУ, “если проанализировать, кто представляет сейчас М.БРОДСКОГО, С.РАТУШНЯКА и В.ПРОТЫВСИХ в комиссиях, то это те люди, которые в комиссиях на прошлых выборах представляли Партию регионов”. В то же время Л.СУПРУН представляют многие из тех, кто раньше “представлял Ю.ТИМОШЕНКО на прошлых парламентских выборах”.

А.ЧЕРНЕНКО отметил, что в декабре также участились случаи использования служебными лицами административного ресурса, однако мало изменился характер этого явления. По его словам, речь идет о том, что кандидаты, которые занимают государственные должности, используют свои рабочие поездки и другие мероприятия для агитации.

Председатель правления Комитета избирателей Украины сообщил, что наиболее массовыми и системными случаями «черного пиара» стало распространение по всей Украине книг «Знаменитые евреи Украины» и «Приключения бравого фронтовика Арсения», которые направлены на дискредитацию А.ЯЦЕНЮКА. По его словам, также примером “черного пиара” является ролик, который транслируется на многих радиостанциях, изготовленный штабом Ю.ТИМОШЕНКО, направленный на дискредитацию кандидата В.ЯНУКОВИЧА.

А.ЧЕРНЕНКО сообщил, что КИУ получает сигналы по поводу организации технологии по прямому (денежному) подкупу избирателей. Он отмечает, что речь идет о суммах от 40 до 70 грн., а наибольшей является ставка в 100 грн. В то же время, по его словам, в штабах отчитываются о том, что тратят на подкуп одного избирателя по 600-800 грн.