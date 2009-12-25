Четыре молодежные организации объявили о сотрудничестве в поддержку Симоненко на выборах Президента

Киев. 25 декабря. УНИАН. Четыре молодежные общественные организации подписали договор о сотрудничестве и создании Всеукраинского молодежного совета для поддержки Блока левоцентристских сил и кандидата от этого блока на президентских выборах Петра СИМОНЕНКО.

Подписание договора состоялось сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В частности, документ подписали: представитель от Ленинского комсомола Украины Александр ПРИСЯЖНЮК; от Демократического союза студентов «Студенческая платформа» Владимир ШЕМАЕВ; от ОО «Молодежный Союз левых сил» Рудольф ПОВАРИЦИН и Владимир АМУРОВ - от Украинской социал-демократической молодежи.

Инициатором создания Всеукраинского молодежного совета выступила общественная организация «Ленинский комсомол Украины». Участники нового объединения заявили, что считают П.СИМОНЕНКО единственным авторитетнейшим кандидатом среди левых сил Украины и его поддержка концентрирует политическую волю молодежи.

«Мы насчитали приблизительно 50 тыс. членов наших организаций, которые станут твердой опорой блока левых и левоцентристских сил на выборах Президента Украины 17 января и на следующих местных выборах 30 мая, а также на очередных и внеочередных выборах в Верховную Раду с единой целью – привести к власти левые силы, которые крайне необходимы Украине…», - заявил В.ШЕМАЕВ.

По его словам, «мы сегодня выступаем как молодые левые, которые имеют образование, имеют видение будущего нашей страны как мощного государства в европейском содружестве, которая будет строить свои отношения с Российской Федерацией и будет уважаемым партнером в Европейском Союзе и других странах».

Всеукраинский молодежный совет, по его словам, намерен работать в том числе и над решением ряда проблем украинской молодежи, в частности, которые касаются выплаты стипендий, обеспечения студенческими общежитиями, а также обеспечения молодежи жильем в целом и прочими наболевшими вопросами.

Как отметил А.ПРИСЯЖНЮК, объединение открыто для других молодежных организаций, поддерживающих левые идеи, и всем, кому небезразлично будущее украинского народа.

А.ПРИСЯЖНЮК также сообщил, что представители общественных молодежных организаций, вошедших в Союз, уже проводили консультации с кандидатом в Президенты П.СИМОНЕНКО, который высказал им свою четкую позицию по поддержке молодежи и молодежного движения в Украине в случае его победы. В частности, в достигнутых договоренностях было дано обещание кандидатом, что через два года высшее образование в Украине будет бесплатным.