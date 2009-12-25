Ющенко и Янукович подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии на выборах - экс-представитель Секретариата Президента

Киев. 25 декабря. УНИАН. Экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Ярослав КОЗАЧОК утверждает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании.

Об этом Я.КОЗАЧОК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Стороны обязуются избегать взаимной критики и использовать все имеющиеся возможности для поддержки Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре. Стороны обеспечивают выдвижение на должность премьер-министра Украины Виктора ЮЩЕНКО и положительное голосование за эту кандидатуру парламентским большинством и т.п.", - сообщил Я.КОЗАЧОК о сути соглашения.

По его словам, подписание этого соглашения стало для него последней каплей и он написал заявление об освобождении от должности руководителя департамента Секретариата Президента. "Последней каплей, вынудившей меня к решительным действиям, стал документ, попавший ко мне, - это конфиденциальное соглашение между В.ЯНУКОВИЧЕМ и В.ЮЩЕНКО, в котором они договорились о взаимодействии во время выборов и о политическом будущем", - сказал он.

Я.КОЗАЧОК подчеркнул, что его как человека, который продолжает верить в демократические ценности, не может устраивать такое состояние дел. "Я написал заявление об освобождении. Заявление было удовлетворено и с сегодняшнего дня я не государственный служащий и не руководитель департамента Секретариата Президента. Мне было лично тяжело принять такое решение, но есть вещи, которые стоят выше собственных интересов", - сказал экс-руководитель департамента Секретариата Президента.

Я.КОЗАЧОК подчеркнул, что не разделяет позицию, когда собственные интересы ставятся над государственными интересами. "Попытки искусственно дестабилизировать ситуацию в стране, борьба против своего политического конкурента превращается в борьбу против собственного государства", - считает он.