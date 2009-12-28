Социологи констатируют сокращение разрыва до 4% между основными кандидатами в президенты Януковичем и Тимошенко

Киев. 28 декабря. УНИАН. Социологи констатируют сокращение разрыва до 4% между основными кандидатами на пост Президента Украины лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и действующим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН первым заместителем директора Центра информационных и маркетинговых исследований Геннадием ЛУКИВОМ.

Так, по его словам, если бы выборы Президента Украины происходили 27 декабря, то 27,4% респондентов поддержали бы В.ЯНУКОВИЧА, 23,5 % - Ю.ТИМОШЕНКО, 12,5% проголосовали бы против всех.

Другие кандидаты набрали бы значительно меньше голосов. В частности, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК – 5,8%, экс-руководитель Национального банка Сергей ТИГИПКО – 5,1%, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО – 4,1%, действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО – 3,9%, председатель Верховной рады Владимир ЛИТВИН – 3%. Остальные кандидаты получили поддержку менее 3%.

В то же время, почти 90% опрошенных считают, что Президент не должен иметь уголовное прошлое. В частности, по мнению 89,7% респондентов, избрание главы государства с уголовным прошлым унижает нацию.

В социологическом опросе, который проводился 21-25 декабря, приняли участие 2 тыс. 150 респондентов. Опрос проводился в АРК, всех областях Украины, а также в Киеве. Погрешность выборки составляет 2,8%.