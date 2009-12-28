МИД создает круглосуточную “горячую линию” для обращений граждан

Киев. 28 декабря. УНИАН. Министерство иностранных дел создает круглосуточную “горячую линию” для обращений граждан.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Валерий ЧАЛЫЙ.

Он сказал, что по поручению министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО для этого в МИД будет создана отдельная структура.

По его словам, с 1 января 2010 года любой гражданин Украины сможет не только рассказать о возникшей у него проблемы в сфере визового обеспечения, но и заявить о нарушении его социальных, юридических прав во время пребывания за рубежом. При этом специалисты консульских и дипломатических учреждений в круглосуточном режиме будут реагировать на эти обращения. Также в МИД будет осуществляться оперативный контроль по решению проблем, с которыми обратились граждане.

Горячая линия будет функционировать на базе контакт-центра, созданного два с половиной года назад фондом Арсения ЯЦЕНЮКА “Open Ukraine”.

Как сообщила директор фонда Иванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, министерство раньше осуществляло лишь информационную поддержку, а финансировалась работа центра фондом. Отныне деятельность Центра полностью будет обеспечиваться МИД, что, по мнению участников пресс-конференции, свидетельствует об увеличении внимания дипломатического ведомства к повышению правовой осведомленности граждан, планирующих выехать за границу или находящихся вне пределов Украины, и содействию в отстаивании ими своих прав.

И.КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ отметила, что мониторинг работы контакт-центра говорит об актуальности и затребованности такой деятельности. Так, за 2,5 года существования к ним обратилось более 200 тысяч граждан, большинство этих звонков касалось справочной информации.

Она рассказала, что Контакт-центр проводил опрос по проблемам, с которыми сталкивались граждане Украины при оформлении визы. В соответствии с опросом почти половина ощущала такие проблемы (50,09% не сталкивались ни с какими проблемами). 19,3% - столкнулись с безосновательным отказом, 7,6% были недовольны большими очередями, 7,5% хотели бы заполнять меньший перечень документов для оформления, почти по 3% были обеспокоены длительным ожиданием ответа или жаловались на некорректное поведение сотрудников, занимавшихся оформление визы. Также в контакт-центре составили своеобразный антирейтинг посольств. Так, к наиболее проблемным, по словам И.КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, относятся посольства ФРГ, Италии, Испании, Польши, Франции, также из стран нешенгенской зоны много сетований на посольство США.