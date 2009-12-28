Представители коалиции считают обнародование политического соглашения между Ющенко и Януковичем угрозой демократии в Украине

Киев. 28 декабря. УНИАН. Народные депутаты - представители коалиции - считают обнародование политического соглашения между Виктором ЮЩЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ угрозой демократии в Украине.

Об этом они сказали на пресс-конференции в УНИАН.

“Под угрозой не только свобода слова, но и национальная демократия, национальное развитие Украины”, - сказал народный депутат Андрей ШКИЛЬ.

Он сказал, что хотел бы услышать от В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, на самом ли деле такой документ готовился.

“Я бы хотел услышать ответ: это правда или нет. Если обнародованные факты КОЗАЧКОМ - это неправда, то почему Президент Украины обращается в Генпрокуратуру с требованием разобраться с собственным работником?”, - сказал А.ШКИЛЬ.

Депутат отметил, что факт обнародования Ярославом КОЗАЧКОМ информации о подготовке соглашения “зашлифовывался и замалчивался”.

“Этот заговор угрожает свободе слова, потому что давление на владельцев каналов оказывалось. Многие из владельцев каналов являются непосредственными участниками избирательного процесса, и если свободу слова не ограничивает государство, то очень часто эта свобода слова зависима от воли и партийной принадлежности владельцев каналов”, - сказал он.

В свою очередь народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ считает, что сегодня поставлен на кон вопрос будущего национал-демократии Украины.

Он сказал, что лично для него в обнародованном Я.КОЗАЧКОМ политическом соглашении между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ “ничего нового нет”. ”Когда ЮЩЕНКО выиграл выборы... и когда фактически все регионалы были готовы отказаться от ЯНУКОВИЧА и его уже переводили в политические покойники, вдруг возникает первое соглашение между ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ, которое фактически реанимирует ЯНУКОВИЧА, он идет на выборы, выигрывает их и ЮЩЕНКО сам себе якобы создает оппонента. А оказалось, что он готовил себе союзника”, - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

Он также отметил, что не понимает, почему это соглашение скрывалось. “Если вы хотите объединиться, выходите, объявляйте свое заявление, печатайте его во всех документах, пусть люди знают и обсуждают. Чего вы боитесь, своих избирателей?”, - сказал он.

По его словам, после того, как фактически всем каналам запрещено комментировать этот документ, можно сказать, что на вопросе свободы слова хотят поставить крест.

Народный депутат Вячеслав КОВАЛЬ считает, что текст обнародованного соглашения подтверждается “всеми действиями последних нескольких лет, начиная от Универсала национального единства до Соглашения о политическом примирении”. “Мне кажется, что это документы одного сорта”, - сказал он.

В.КОВАЛЬ заверил, что все будет сделано для того, чтобы свобода слова в Украине существовала и оставалась национальная демократия, потому что без этих понятий Украину ожидает “печальное будущее”.

Народный депутат Юрий КАРМАЗИН сказал, что в указанном политическом соглашении написано, что кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА подадут на должность министра иностранных дел. “Я обращаюсь к ЯЦЕНЮКУ как депутат к депутату: это правда, это с вами согласовано?”, - спросил он.

Ю.КАРМАЗИН также отметил, что от владельцев телеканалов требовали не обнародовать информацию об этом соглашении. “Сегодня единственное завоевание за пять лет - свобода слова - под угрозой”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Я.КОЗАЧОК заявил, что лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ и действующий Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании.

В Партии регионов, “Нашей Украине” и Секретариате Президента опровергли это заявление.