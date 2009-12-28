Почти половина избирателей поддерживает проведение досрочных парламентских выборов в Украине – исследование

Киев. 28 декабря. УНИАН. Социологи заявляют, что почти половина избирателей в Украине в настоящее время поддерживает проведение досрочных парламентских выборов, хотя еще несколько месяцев назад ситуация по этому вопросу была обратной.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил доктор социологических наук, руководитель фирмы “Юкрейниан социолоджи сервис” Александр ВИШНЯК, ссылаясь на результаты общенационального социологического опроса “Выборы Президента Украины: итоговое социологическое исследование”.

Так, в соответствии с данными опроса, который проводился с 12 по 23 декабря с.г. во всех областях страны, предложение о роспуске нынешней Верховной Рады и назначении досрочных выборов после выборов Президента Украины в 2010 г. поддержали 49,4% респондентов. Против высказались 29,8%. Не определились по этому вопросу 20,8% опрошенных.

В ходе исследования украинцам также задавался вопрос, за какую партию или блок они готовы голосовать в случае досрочных парламентских выборов. Согласно полученным результатам, 3% барьер сегодня имеют шансы преодолеть 7 партий и блоков: Партия регионов, которая набирает 32% голосов респондентов; БЮТ – 17,9%; “виртуальный” Блок Сергея Тигипко – 6%; “Наша Украина” Виктора Ющенко – 4,7%; КПУ – 4,5%; “виртуальный Блок Арсения Яценюка “Фронт перемен” – 4,3%; Блок Литвина – 3,4%; “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 1,6%.

Всего по национальной квотной выборке опрошены 2 тыс. 998 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 1,8%.