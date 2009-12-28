Социологи “Юкрейниан социолоджи сервис” прогнозируют уверенную победу Януковича на президентских выборах 2010 года

Киев. 28 декабря. УНИАН. Социологи “Юкрейниан социолоджи сервис” прогнозируют уверенную победу Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах 2010 года. Так, по предварительным расчетам специалистов, исходя из динамики рейтингов кандидатов, во втором туре выборов в паре В.ЯНУКОВИЧ - Юлия ТИМОШЕНКО лидер Партии регионов наберет минимум на 10% больше голосов избирателей, чем его конкурент.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил доктор социологических наук, руководитель фирмы “Юкрейниан социолоджи сервис” Александр ВИШНЯК, ссылаясь на результаты общенационального социологического опроса “Выборы Президента Украины: итоговое социологическое исследование” и анализ полученных результатов.

“Можно сказать уже сейчас, уверенно сказать, что результат еще может измениться ко второму туру выборов, но счет матча не изменится. Точнее, счет матча может измениться, а результат матча – нет. Только чудо может помешать В.ЯНУКОВИЧУ стать Президентом Украины во втором туре голосования”, - сказал А.ВИШНЯК.

По его информации, предварительный прогноз второго тура с учетом голосов неопределившихся избирателей показывает, что В.ЯНУКОВИЧ во втором туре наберет 53+3% голосов избирателей, то есть от 50% до 56%, а ТИМОШЕНКО 42+3%, то есть от 39% до 45%.

“Но этот прогноз второго тура является предварительным. Мы после первого тура его немного уточним, возможно, в зависимости от того, как оправдаются наши прогнозы первого тура голосования. Но уточнение будет количественным, но, я считаю, не качественным. То есть, сами проценты могут уточниться, но результат от этого не изменится”, - подчеркнул социолог.

Как сообщил А.ВИШНЯК, согласно результатам опроса, в первом туре голосования среди тех, кто будет принимать участие в выборах, за В.ЯНУКОВИЧА свои голоса готовы отдать 29,9% респондентов, за Ю.ТИМОШЕНКО – 19,6%. На третьем месте в рейтинге кандидатов Сергей ТИГИПКО с 8,9% голосов. За ним разместились: Арсений ЯЦЕНЮК – 5,3%; Виктор ЮЩЕНКО – 4,2%; Владимир ЛИТВИН – 3,7%; Петр СИМОНЕНКО – 3,5%; Олег ТЯГНИБОК – 1,1% голосов опрошенных. За других кандидатов будут голосовать 4,4% респондентов, против всех - 4,1%.

При этом на период опроса 15,5% респондентов заявили, что еще не определились, за кого будут голосовать на выборах Президента.

А.ВИШНЯК выразил убеждение, что, скорее всего, те, кто еще не определился, отдадут свои голоса за того кандидата, которого считают “меньшим злом” для Украины. Среди указанных 15,5%, согласно результатам исследования, 14,4% сказали, что считают “меньшим злом” для нашей страны В.ЯНУКОВИЧА, а 7,1% - Ю.ТИМОШЕНКО. Среди тех, кто еще не определился, наименее опасными также считают С.ТИГИПКО – о нем так сказали 6,3% респондентов, А.ЯЦЕНЮКА – 5,2% и В.ЛИТВИНА – 3,7%.

Учитывая и эти данные, социологи прогнозируют, что, по предварительным расчетам, в первом туре президентских выборов третье место займет С.ТИГИПКО с 10+2%; затем идет А.ЯЦЕНЮК - 6+1,5%; В.ЮЩЕНКО - 5+1,5%; В.ЛИТВИН – 4,5+1,0%; П.СИМОНЕНКО - 4,0+1,0%; О.ТЯГНИБОК - 1,4+0,5%; А.ГРИЦЕНКО - 1,2+0,5%; Инна БОГОСЛОВСКАЯ - 1,0+0,5%. Остальные кандидаты вместе получают, по предварительным расчетам, 3,5+2,0%. Голосовать против всех будут столько же избирателей.

По данным опроса, в декабре 84,7% респондентов сказали, что будут принимать участие в голосовании в первом туре 17 января 2010 г., а 78,4% - во втором туре.

Комментируя прогнозы относительно возможной явки на выборы Президента Украины, А.ВИШНЯК предположил, что на этих выборах будет самая низкая активность избирателей на президентских выборах за все годы независимости (самая низкая явка избирателей - около 69% - наблюдалась на выборах 26 июня 1994 г., то есть летом и в условиях экономического кризиса).

“Скорее всего, она будет ниже 69%, но будет выше, чем на досрочных парламентских выборах в сентябре 2007 г., когда участие в выборах приняли 62%. Во втором туре еще на 2-3% активность будет ниже, но не на 6%, как показывают результаты опроса, но все равно она будет около двух третей избирателей”, – сказал руководитель социологической фирмы.

Согласно результатам исследования, 42,8% респондентов считают, что на президентских выборах будут значительные фальсификации, которые повлияют на результат выборов. 36,8% также считают, что на выборах главы государства будут фальсификации, но они не повлияют на результат. В то, что подсчет голосов будет честным, верят 5,1%, а 15,3% было трудно сказать что-то по этому поводу.

Исследование проводилось с 12 по 23 декабря с.г. во всех областях Украины. Всего по национальной квотной выборке опрошено 2 тыс. 998 респондентов в возрасте более 18 лет. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 1,8%.