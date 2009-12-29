Социологи отмечают рост рейтинга Тимошенко и падение рейтинга Януковича

Киев. 29 декабря. УНИАН. Социологи отмечают рост рейтинга премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и падение рейтинга лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН с участием генерального директора Всеукраинской социологической службы, члена-корреспондента НАН Украины Николая МИХАЛЬЧЕНКО и директора этой же службы по проведению конкретных социологических исследований Бориса САГАЛАКОВА.

В соответствии с результатами всеукраинского опроса, проведенного Всеукраинской социологической службой, в пятерку лидеров накануне Нового года входят: В.ЯНУКОВИЧ - 28,3%; Ю.ТИМОШЕНКО - 22,1%; лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК - 7,9%; Сергей ТИГИПКО - 7,3%; председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН - 5,2%. Более одного процента набирают также Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО - 4,4%, лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО - 3,3%, лидер ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК - 2,9%.

Как показывают результаты исследования, во второй тур выходят В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО.

Н.МИХАЛЬЧЕНКО подчеркнул, что сегодня растет рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО и С.ТИГИПКО. Стабилизировался рейтинг В.ЛИТВИНА. Падает рейтинг В.ЯНУКОВИЧА и А.ЯЦЕНЮКА.

По мнению социолога, борьба между лидерами будет острой перед вторым туром, поскольку электоральные резервы Ю.ТИМОШЕНКО значительно масштабнее. По его словам, электорат В.ЯНУКОВИЧА уже сегодня почти полностью мобилизован. Перетекание голосов к лидерам от других кандидатов фактически ликвидирует разрыв между кандидатами.

Н.МИХАЛЬЧЕНКО не исключил и определенных сюрпризов после новогодних праздников, хотя они, по его словам, и не принесут кардинальных изменений, поскольку люди во время праздников обычно мало проникаются политикой.

Явка избирателей в первом и втором турах будет выше 70%. Хотя во втором туре она может быть немного меньше, чем в первом туре.

Всеукраинский опрос проводился с 18 по 25 декабря во всех областях Украины, АР Крым и Киеве. Было опрошено 4800 респондентов по репрезентативной квотной выборке.