В Минсемьи утверждают, что 2009-й стал годом наивысшей рождаемости в Украине за время независимости

Киев. 29 января. УНИАН. По предварительным итогам 2009 года, в Украине родилось около 520-530 тысяч детей, что является наивысшим показателем рождаемости за годы независимости.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, тенденция к росту рождаемости и улучшению демографической ситуации является стойкой на протяжении нескольких прошлых лет. Так, в 2008 году количество новорожденных составляло 510,6 тысячи.

«2009 год, невзирая на то, что он поствисокосный, когда обычно фиксируется снижение уровня рождаемости по сравнению с предыдущим, демонстрирует наивысшие показатели со времен независимости», - сказал министр. Наивысший уровень рождаемости зафиксирован в Донецкой области - 40 тыс. 332, Днепропетровской - 34 тыс. 483, Львовской - 28 тыс. 259 и в Киеве - 29 тыс. 921 младенец.

Кроме того, по итогам 11 месяцев 2009 года, в пяти регионах количество зарегистрированных рождений превышает количество зарегистрированных смертей, в частности, в Волынской области, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской и в Киеве.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, улучшению демографической ситуации способствует рост уровня рождаемости и снижение уровня смертности среди детей младенческого возраста, снижение количества разводов, увеличение количества многодетных семей, в чем весомую роль играет социальная поддержка государством семей с детьми.

Министр отметил, что на протяжении последних пяти лет усилия власти были направлены на повышение уровня рождаемости, поддержку семей с детьми, демографическое развитие регионов, заботу о многодетных, а это дало в результате постепенное повышение рождаемости в Украине после резкого спада в 90-х годах прошлого столетия.

Кроме того, отметил Ю.ПАВЛЕНКО, на едином учете многодетных семей в стране состоят сейчас 219 тыс. 981 многодетная семья, где воспитываются 749 тыс. 720 детей.

Министр также отметил, что в 2009 году, как никогда до сих пор, была активизирована работа относительно присвоения почетного звания "Мать-героиня". Если по итогам 2004-2007 годов звания «Мать-героиня» удостоились 2 тыс. 59 женщин, в 2008 году – 3 тыс. 2 женщины, то на протяжении 2009 года такое звание присвоено 17 тыс. 912 женщинам. В целом, добавил он, это почетное звание носят сегодня более 23 тысяч украинских матерей.