Павленко сподівається, що 2010 року не відбудеться жодних збоїв у фінансуванні Олімпійської збірної України

Київ. 29 грудня. УНІАН. Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО сподівається, що на початку 2010 року не відбудеться жодних збоїв у фінансуванні збірної України, що братиме участь в Олімпіаді у Ванкувері.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Ю.ПАВЛЕНКО зауважив, що, незважаючи на вплив фінансово-економічної кризи на підготовку й участь наших спортсменів у змаганнях, не було зірвано жодного навчально-тренувального збору та жодного виступу українського спортсмена на міжнародних змаганнях. “А особливий акцент у цьому році ми робили на підготовці Олімпійської збірної, яка готується до Зимових ігор у Ванкувері. За підсумками року план підготовки Олімпійської збірної виконаний на 100%. Національна Олімпійська збірна за підсумками 2009 року профінансована на 100%”, - сказав міністр.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, прогнозується, що участь у змаганнях візьмуть до 52 українських спортсменів. Станом на сьогодні завойовано вже 18 ліцензій. 21 спортсмен виконав попередні умови міжнародних федерацій і Міжнародного олімпійського комітету щодо завоювання ліцензій. Усі інші продовжують виборювати свій статус у кваліфікаційних змаганнях протягом грудня-січня.

Міністр вважає, що українська збірна спроможна вибороти нагороди у змаганнях з біатлону, лижних гонок, санного спорту, фігурного катання та фрістайлу.

Винагорода олімпійських чемпіонів та призерів за медалі у Ванкувері складе за золоту медаль 700 тисяч гривень, за срібну – 500 тисяч гривень, за бронзову – 350 тисяч.

Разом з тим, додав Ю.ПАВЛЕНКО, враховуючи різницю у курсі валют для спортсменів Пекінської та Лондонської Олімпіад, міністерство ініціювало збільшення винагороди наступним чемпіонам і призерам за золоту медаль – 1 млн. грн., за срібну – до 700 тис. грн., бронзову – 500 тис. грн.

«Зимові Олімпійські ігри у Ванкувері стануть першими змаганнями, на яких спортсмен і тренер отримають однакову винагороду – згідно з постановою Кабінету міністрів від 23 липня 2008 року "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту". Раніше тренери отримували 50% винагороди від винагороди спортсмена-вихованця», - підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО.