Павленко надеется, что в 2010 году не произойдет никаких сбоев в финансировании Олимпийской сборной Украины

Киев. 29 декабря. УНИАН. Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО надеется, что в начале 2010 года не произойдет никаких сбоев в финансировании сборной Украины, которая будет принимать участие в Олимпиаде в Ванкувере.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что, несмотря на влияние финансово-экономического кризиса на подготовку и участие наших спортсменов в соревнованиях, не был сорван ни один учебно-тренировочный сбор и ни одно выступление украинских спортсменов на международных соревнованиях. “А особенный акцент в этом году мы делали на подготовке Олимпийской сборной, которая готовится к Зимним играм в Ванкувере. По итогам года план подготовки Олимпийской сборной выполнен на 100%. Национальная Олимпийская сборная по итогам 2009 года профинансирована на 100%”, - сказал министр.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, прогнозируется, что участие в соревнованиях примут до 52 украинских спортсменов. По состоянию на сегодняшний день завоевано уже 18 лицензий. 21 спортсмен выполнил предварительные условия международных федераций и Международного олимпийского комитета по завоеванию лицензий. Все другие продолжают добывать в борьбе свой статус в квалификационных соревнованиях в течение декабря-января.

Министр считает, что украинская сборная в состоянии добыть в борьбе награды в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, санному спорту, фигурному катанию и фристайлу.

Вознаграждение олимпийских чемпионов и призеров за медали в Ванкувере составит за золотую медаль 700 тысяч гривен, за серебряную – 500 тысяч гривен, за бронзовую – 350 тысяч.

Вместе с тем, добавил Ю.ПАВЛЕНКО, учитывая разницу в курсе валют для спортсменов Пекинской и Лондонской Олимпиад, министерство инициировало увеличение вознаграждения следующим чемпионам и призерам за золотую медаль – 1 млн. грн., за серебряную – до 700 тыс. грн., бронзовую, – 500 тыс. грн.

«Зимние Олимпийские игры в Ванкувере станут первыми соревнованиями, на которых спортсмен и тренер получат одинаковое вознаграждение, – в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 23 июля 2008 года "О поощрении спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта". Раньше тренеры получали 50% вознаграждения от вознаграждения спортсмена-воспитанника», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.