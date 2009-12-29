Передача предприятий «Укргеодезкартографии» в сферу управления Госкомзема приведет к ликвидации геодезической отрасли – эксперты

Киев. 29 декабря. УНИАН. Передача топографо-геодезических предприятий в сферу управления Государственного комитета Украины по земельным ресурсам (Госкомзема) приведет к ликвидации геодезическо-картографической отрасли.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Украинского общества геодезии и картографии Игорь ТРЕВОГО.

«Мы протестуем против передачи предприятий нашей отрасли. Иначе наша отрасль перестанет существовать и выполнять важные для государства функции», – сказал он.

По данным И.ТРЕВОГО, подготовлен проект распоряжения Кабмина о передаче топографо-геодезических предприятий и организаций в сферу управления Госкомзема, согласно которому все государственные топографо-геодезические и картографические предприятия (их около 30) будут перепрофилированы на выполнение работ по землеустройству, чтобы ускорить бесплатную выдачу госактов на право собственности на землю.

Эксперт считает, что нет необходимости в подчинении предприятий отрасли Госкомзему, поскольку в «Укргеодезкартографии» задействовано не менее 2 тыс. работников, из которых не более 500-600 специалистов занимаются сродной с землеустройством деятельностью и сотрудничают с Госкомземом в землеустроительных работах по инвентаризации земель.

Поскольку это небольшой ресурс по сравнению с 30-тысячным коллективом Госкомзема, который включает систему центров Государственного земельного кадастра (ГЗК) и Институтов землеустройства, И.ТРЕВОГО считает, что переподчинение топографо-геодезических предприятий не только не решит, но и существенно не улучшит процесс бесплатного оформления и выдачи государственных актов на право собственности на землю.

По мнению профессора, доктора технических наук Степана ВОЙТЕНКО, передача топографо-геодезических предприятий в сферу управления Госкомзема приведет к тому, что Государственная служба геодезии, картографии и кадастра без своих специалистов не сможет в полной мере обеспечить полноценную поддержку государственных систем отсчета плановой, высотной и гравитационной систем.

«Геодезия и картография имеют более широкие функции, чем функции Госкомзема по топографо-геодезическому обеспечению нужд государства. Возникнут проблемы по топографо-геодезическому и картографическому обеспечению современных навигационных систем транспорта, возведению инженерных сооружений, при обслуживании чрезвычайных ситуаций и природоохранной деятельности. Вместе с тем, это может привести к необходимости создания геодезических служб в разных отраслях народного хозяйства, то есть к распылению Государственной службы геодезии и картографии», – отметил он.

Члены Украинского общества геодезии и картографии считают, что передача предприятий «Укргеодезкартографии» в сферу управления Госкомзема может привести не только к негативным последствиям в сфере топографо-геодезической деятельности, но и в сфере выпуска карт, атласов, в том числе картографического и навигационного обеспечения проведения Евро-2012, а также подготовки отечественных квалифицированных специалистов в отрасли топографо-геодезической и картографической тематики.

Справка УНИАН. Деятельность «Укргеодезкартографии» направлена на выполнение общегосударственных геодезических и картографических работ, демаркации и делимитации государственной границы Украины.