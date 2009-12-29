Подготовка зон гостеприимства под НСК “Олимпийский” к Евро-2012 не предусматривает ликвидацию спортивных сооружений – Павленко

13:56, 29 декабря 2009
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Киев. 29 декабря. УНИАН. Подготовка зон гостеприимства под НСК “Олимпийский” для проведения Евро-2012 не предусматривает ликвидацию ни одного из государственных предприятий или спортивных сооружений, которые находятся возле стадиона.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, комментируя по просьбе корреспондента агентства информацию о возможности ликвидации государственных предприятий ГП «Атлет», ГПЛТК «Крижинка» и МГП «Теннисные корты».

“Речь вообще не идет о “Крижинке”, речь вообще не идет о легкоатлетическом стадионе “Атлет”. Их использование согласовано, утверждено, и соответствующие соглашения этих государственных предприятий с министерством и необходимыми органами подписаны”, - сказал министр.

Ю.ПАВЛЕНКО заметил, что подготовка этих объектов к Евро-2012 предусматривает улучшение их функционирования, проведение ремонта, замену устаревшего оборудования.

“Что касается “Теннисных кортов”, то также по отношению к ним не стоит вопрос ликвидации. “Теннисные корты” как государственное предприятие сохранятся. Более того, согласно моему приказу именно “Теннисные корты” и определены заказчиком по подготовке зоны гостеприимства до 2012 года, а после 2012 года - возобновлению уже современной инфраструктуры”, - сказал он.

Министр заметил, что из 12 возможных кортов функционирует лишь половина, а помещение крытого корта находится в аварийном состоянии.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что подготовка зоны гостеприимства, подготовка НСК “Олимпийский” к приему матчей Евро-2012 дает возможность для создания суперсовременного национального теннисного центра на этой территории.

“Было определенное волнение отдельных людей, но должен сказать, что подпись под такой программой стоит и руководителя “Теннисных кортов”, - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявлял, что к нему обратились руководители государственных предприятий ГП «Атлет», ГПЛТК «Крижинка» и МГП «Теннисные корты», которые являются базами по олимпийской подготовке спортсменов, поскольку они обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг их предприятий.

Согласно приказу Министерства по делам семьи, молодежи и спорта от 28 августа «О строительстве и обустройстве функциональных зон на территории, прилегающей к стадиону НСК «Олимпиский», предусмотрена возможность ликвидации этих спортивных сооружений, на которых сегодня тренируются представители тенниса, художественной гимнастики, волейбола и других видов спорта. По словам Н.ТОМЕНКО, также обсуждается возможность того, что при строительстве НСК будут демонтированы легкоатлетические дорожки главного стадиона страны, где всегда проводились соревнования по легкой атлетике.

 

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